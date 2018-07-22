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الأمن يسقط عصابة عقب سرقتهم 54 ألف جنيه من أمين خزنة بالمطرية

الأحد، 22 يوليه 2018 04:21 م
الأمن يسقط عصابة عقب سرقتهم 54 ألف جنيه من أمين خزنة بالمطرية كمين امنى - ارشيفية
كتب إبراهيم أحمد
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نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فى إحباط مخطط لتشكيل عصابى عقب قيامهم بسرقة أحد المواطنين بالإكراه، وتتمكن من ضبط عناصرها عقب مطاردة مثير بمنطقة المطرية، وإحالتهم للنيابة التى تولت التحقيق.

 

البداية كانت مع استجابة القوة الأمنية المعينة بكمين مسطرد، بدائرة قسم شرطة المطرية، بالإستجابة لإستغاثة "على إ.م" 58 سنة، أمين خزنة إحدى الشركات السياحية، أثناء ملاحقته لإحدى السيارات لقيام مستقليها بالإستيلاء منه على مبلغ مالى (54,450 جنية) بالإكراه.

 

وعلى الفور تمكنت القوة من ملاحقة المتهمين أثناء إستقلالهم السيارة وإستيقافهم، وتم ضبط كل من "محمد.م.ف"  24 سنة، وبحوزته فرد خرطوش عيار 16 مللى وطلقتان ذات العيار، و"محمد.أ.ف" 23 سنة، وبحوزته فرد روسى عيار 39 مل وطلقة من ذات العيار، وعُثر بداخل السيارة على حقيبة بداخلها المبلغ المستولى عليه .

 

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع "شعبان.أ.ش" 22 سنة، "هارب"، عامل معمارى بمنطقة السلام، وأقر المتهم الأول بأنه نظراً لعمله بذات الشركة وعلمه بخط سير المجنى عليه وحيازته للمبلغ المالى، فقام بالتخطيط لسرقته بإسلوب التتبع والإكراه، مستعيناً بكلٍ من المتهم الثانى والمتهم الهارب لتنفيذ مخططه الإجرامى بإستخدام الأسلحة المضبوطة بحوزتهما، وبعرضهما على المجنى عليه تعرف عليهما وإتهمهما والهارب بسرقته بالإكراه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.


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