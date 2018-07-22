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الآن.. نتيجة المرحلة الأولى من التنسيق على "اليوم السابع"

الأحد، 22 يوليه 2018 05:00 م
الآن.. نتيجة المرحلة الأولى من التنسيق على "اليوم السابع" وزارة التعليم العالى والبحث العلمى
وائل ربيعى
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ينشر "اليوم السابع"، الآن نتيجة المرحلة الأولى من التنسيق بعد إعلانها مباشرة من قبل وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، ويحصل الطالب على نتيجته برقم الجلوس.
 
وعقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، المؤتمر الصحفى؛ لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة، بعد الانتهاء من عمليات فرز وتعديل رغبات طلاب المرحلة الأولى.
 
كان السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالىوالبحث العلمى، أعلن أن 125 ألفًا و500 طالب وطالبة منطلاب تنسيق المرحلة الأولىللقبول بالجامعات للعامالجامعى الجديد 2018 -2019،سجلوا رغباتهم على الموقع الإلكترونى حتى انتهاء الفترة المقررة للمرحلة الأولى، مضيفاأن الوزارة تركت الموقع مفتوحًا للطلاب لمدة نصف ساعة زيادة على المدة المقررة، لتكون فرصة لمن يقدمون على الموقع فى هذا التوقيت.
 
على الجانب الآخر، أعلنت وزارةالتعليم العالى والبحث العلمى، بدأ قبول دفعة جديدة من الطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، اعتبارا من الثلاثاء 24 يوليو 2018 وحتىالأربعاء 15 أغسطس 2018.
 
وأشارت إلى أنه سيتم صرف وقبول أوراق الطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، بالمكتب الرئيسى بالقاهرة ، وفرعيه بالإسكندرية وأسيوط ،من الساعة التاسعة صباحاً وحتىالساعة الثالثة عصراً.
 
كانت وزارة التعليم العالىوالبحث العلمى، أعلنت الحدالأدنى للمرحلة الأولى، للشعبة العلمية 394 درجة فأكثر أىبنسبة 96.10% بمجموع عددالطلاب 28001 طالب، والشعبة الهندسية بحد أدنى 385 درجة فأكثر أى بنسبة 93.90% فأكثربعدد طلابى 15267، والشعبة الأدبية بحد أدنى328 درجة فأكثرأى بنسبة 80.00% فأكثر83539 طالبًا، بإجمالى 126807 طلاب.
 

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