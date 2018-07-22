اعتماد نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية بكفر الشيخ بنسبة نجاح 99.89%

كفر الشيخ - محمد سليمان

اعتمد اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، نتيجة امتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية، بنسبة 99.89%، كما اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية والمنازل، وجاءت نسبة النجاح 100%.

جاء ذلك بحضور الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والمحاسب محمد أبو غنيمه السكرتير العام المساعد للمحافظة .

قالت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اعتمد المحافظ النتيجة بنسبة نجاح 99.89%، حيث تقدم للإمتحان 7 ألاف و800 طالباً وطالبة، وتغيب عن أداء الإمتحان 525 طالباً وطالبة، وحضر 7 ألاف و275 طالب وطالبة، نجح منهم 7 ألاف 267 طالباً وطالبة، ونسبة النجاح بالمنازل 100%، تقدم للإمتحان 401 طالباً وطالبه، تغيب منهم 64 طالباً وطالبة، حضر الإمتحان 337 طالب وطالبه ونجحوا جميعا.

وأضافت كشك، أن نسبة النجاح بالشهادة الإعدادية المهنية والمنازل بلغت 100%، تقدم للإمتحان 237 طالباً ، تغيب منهم 47 طالباً وأدى الإمتحان 190 طالباً نجحوا جميعاً .

يذكر أن الإدارات التعليمية جاء ترتيبها حسب نسبة النجاح 100% كلا من إدارة دسوق التعليمية ، وإدارة الحامول ، إدارة بلطيم ، إدارة شرق كفر الشيخ ، وإدارة برج البرلس ، وإدارة قلين ، وإدارة فوه ، وإدارة بيلا ، وإدارة غرب كفر الشيخ ، وإدارة سيدى غازى، وإدارة فوه، إما إدارة مطوبس 99.9% ، وإدارة الرياض 99.83%، وإدارة سيدى سالم 99.47%، وجاء ترتيب المواد فى نسب النجاح بالترتيب اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والدراسات الإجتماعية ، والرياضيات، والعلوم، الحاسب، التربية الدينية، التربية الفنية .