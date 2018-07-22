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الأحد، 22 يوليه 2018 10:30 م
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استقالة زعيمة حزب معارض فى تركيا

الأحد، 22 يوليه 2018 09:54 م
استقالة زعيمة حزب معارض فى تركيا مظاهرات فى تركيا
أنقرة (رويترز)
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قالت زعيمة الحزب الصالح المعارض فى تركيا ميرال أكشينار، اليوم الأحد إنها ستستقيل من منصبها بعد اجتماع طارئ للحزب.

وشكلت أكشينار، وهى وزيرة داخلية سابقة ومشرعة عن حزب الحركة القومية، الحزب الصالح العام الماضى بعد أن انفصلت عن الحزب القومى الذى يدعم الرئيس رجب طيب إردوغان وحزبه العدالة والتنمية.

وكان ينظر إلى أكشينار قبيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الشهر الماضى على أنها أكبر تحد لأردوغان يمكن الوثوق فيه والتعويل عليه، قبل أن يسحب البساط من تحت أقدامها محرم إنجيه، مرشح المعارضة الرئيسي.

وبعد تجمع دام يومين لمسؤولى الحزب بهدف تقييم نتائج الانتخابات، دعت أكشينار اليوم إلى مؤتمر طارئ ينتخب فيه الحزب الصالح زعيما جديدا.

وقالت على تويتر "عملا بالسلطة التى خولها لى النظام الأساسى للحزب، قررت أن أدعو إلى مؤتمر مع إجراء انتخابات. لن أترشح فى المؤتمر. أتمنى النجاح لزملائى الذين سيترشحون".

 

 


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