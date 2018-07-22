ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال بقوة 5.9 درجة غرب إيران إلى 130 مصابا

رويترز

ذكر التلفزيون الرسمى الإيرانى، أن زلزالا بقوة 5.9 درجة هز غرب إيران، اليوم الأحد، مما أسفر عن إصابة 128 شخصا على الأقل، وذلك بعد ساعات من وقوع زلزالين فى إقليم هرمزجان بجنوب البلاد.

وقال هوشانج بازواند حاكم إقليم كرمنشاه فى غرب إيران، للتلفزيون الرسمى، إن إصابات معظم المصابين لم تستلزم نقلهم للمستشفيات، وذكرت وسائل إعلام رسمية أن الزلزالين الأولين اللذين بلغت قوتهما 4.7 و5.7 درجة ألحقا أضرارا بمبان فى عدد قليل من القرى دون سقوط ضحايا.

وقال مرتضى سليمى رئيس الإنقاذ فى الهلال الأحمر الإيرانى، إن الأضرار من زلزالى جنوب البلاد بدت طفيفة، ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء، وهى الوكالة الرسمية، عن سليمى، قوله "تشير التقارير إلى انهيار بعض الجدران لكن لا أنباء عن أضرار كبيرة"، وتتخلل إيران أحزمة زلزالية خطيرة وشهدت زلازل مدمرة فى السنوات الماضية، وفى نوفمبر، هز زلزال قوته 7.3 درجة غرب إيران مما أسفر عن سقوط 620 قتيلا على الأقل وآلاف المصابين.