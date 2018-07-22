ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار كابول بأفغانستان إلى 15 قتيلا ومصابا

كابول (أ ش أ)

أعلن مسؤولون أفغان اليوم الأحد، أن الانفجار الذى وقع خارج مطار العاصمة كابول عقب رحيل موكب النائب الأول للرئيس الأفغانى الجنرال عبدالرشيد دوستم بعد وصوله إلى البلاد، أسفر عن مقتل وإصابة 15 شخصًا على الأقل معظمهم من القوات الأمنية حسبما ذكرت شبكة (تولو نيوز) الأفغانية.

ولفتت السلطات الأمنية الأفغانية إلى أن الانفجار وقع بعد دقائق من مغادرة قافلة دوستم للمطار حيث عاد إلى البلاد بعد أكثر من سنة قضاها فى المنفى فى تركيا ليعاود استلام مهام منصبه.

وكان الجنرال دوستم قد غادر البلاد العام الماضى وسط مزاعم بارتكابه انتهاكات جنسية وجرائم تعذيب وبقى فى تركيا من ذلك الحين ولمدة 14 شهرًا، فيما أقيمت مراسم استقبال رسمية له لدى وصوله إلى المطار اليوم حيث كان على رأس مستقبليه النائب الثانى للرئيس الأفغانى وعدد من كبار مسؤولى الحكومة الأفغانية.