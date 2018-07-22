ارتفاع حالات الإصابة بلدغة ثعبان إلى 10 بقرية شبرا بخوم فى المنوفية

المنوفية _ محمد فتحى

أصيب منذ قليل عامل بقرية شبر بخوم التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، بلدغة ثعبان وتعد تلك الحالة العاشرة لعامل يدعى أحمد الجيزاوى، وذلك أثناء نومه على سريره داخل غرفة وتم نقله إلى مستشفى قويسنا .

وتسود حالة من الرعب والفزع بين أهالى قرية شبرا بخوم التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، وذلك عقب مصرع شخصان وإصابة 7 آخرين بسبب محاصرة الثعابين لمعظم أنحاء القرية، وليس فى الزراعات فقط.

جدير بالذكر أن الأزمة تسببت فى وفاة "إبراهيم معروف 33 سنة عامل باليومية، واعتماد العزب 55عاما موظفة بالتموين"، كما أصيب "عماد خطاب، وفوزي دراز، ومحمد إبراهيم إبراهيم جمال حماد، وطفل 9 سنوات وسيدتان، بلدغ ثعابين منذ يوم الأربعاء الماضى وحتى اليوم بسبب محاصرة الثعابين للقرية.

وكان الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية، قد أصدر قرار رقم ( 496 ) لسنة 2018 بتشكيل لجنة برئاسة مدير مديرية الزراعة بالمنوفية، لمكافحة انتشار القوارض والزواحف وإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية اللازمة للحد من الآثار السلبية المترتبة على ظاهرة انتشارها بدائرة المحافظة، فضلا عن قيام اللجنة بإعداد تقرير شهرى بما تم إنجازه من أعمال .

وعلى الفور باشرت اللجنة عملها بقرية شبرا بخوم بعد إبلاغ الأهالى عن وجود ثعابين بالقرية ، وأعلن الدكتور حمدى جامع مدير مديرية الزراعة، أنه تم معاينة البؤر والأماكن المحتمل وجود الثعابين بها بالقرية، فضلا عن حقن بيض وأمعاء دواجن بطعوم سامة وتوزيعها علي مشارف الأراضى الزراعية والمصارف والترع وأماكن تجمعات الحشائش.

ومن جانبها كلفت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، رئيس قطاع الطب الوقائي بالوزارة بزيارة القرية وتقديم كافة سبل الدعم اللازم للقضاء على هذه الزواحف والحد من آثارها .

كما أكد مدير مديرية الشئون الصحية بالمنوفية، على رفع حالة الطوارئ بالوحدة الصحية بقرية شبرا بخوم ومد فترة العمل على مدار 24 ساعة وتوفير الأمصال اللازمة وتوفير الكوادر الطبية وأطقم التمريض المدربة على التعامل مع أى حالات محتملة، فضلا عن الدفع بعربة إسعاف بالوحدة الصحية لمواجهة أى حالات طارئة وتنظيم حملات وندوات توعية للمواطنين على كيفية إتخاذ إجراءات الحيطة والحذر وكيفية الوقاية من لدغات الثعابين وتقديم الإسعافات الأولية .

ومن جانبه أشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا، إلى سرعة إزالة تجمعات القمامة وتطهير المصارف والترع ورفع تراكمات الهدم لمنع إختباء الثعابين بها حرصا على سلامة المواطنين .

جدير بالذكر، أن اللجنة المشكلة تضم فى عضويتها كل من مدير عام الطب الوقائى بمديرية الشئون الصحية بالمنوفية، و نواب رؤساء الوحدات المحلية ومديرى الإدارت الزراعية ومديرى إدارت الطب البيطرى للمراكز والمدن والأحياء بدائرة المحافظة و مدير إدرة البيئة وباحث بالإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالمحافظة .