إصابة 25 شخصا بسبب سلسلة زلازل ضربت إيران

أ ف ب

ضربت سلسلة من الهزات الأرضية المعتدلة القوة مناطق جنوب وغرب إيران، الأحد، ما أدى إلى إصابة نحو 25 شخصًا، بحسب التلفزيون الرسمى، وضربت هزتان منطقة نائية قرب بلدة لار فى محافظة هورموزجان الجنوبية، بحسب المركز الجيولوجى الأمريكى، بلغت قوة أشدهما 5.4 درجة.

وضرب زلزال آخر بقوة 5.9 درجة منطقة ريفية من محافظة كرمنشاه، وقال مراسل وكالة فرانس برس، إن سكان المناطق الحدودية فى محافظة السليمانية العراقية "شعروا بالزلزال بقوة"، وذكر التلفزيون الرسمى أنه تم الابلاغ عن وقوع بعض الأضرار فى القرى، وأن 25 شخصا اصيبوا، دون تفاصيل عن المواقع.