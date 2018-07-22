إصابة مريضة فى حريق بقسم الصحة النفسية بمستشفى كفر الشيخ العام

كفر الشيخ ــ محمد سليمان

اندلع حريق بقسم الصحة النفسية بمستشفى كفر الشيخ العام، مما أدى إلى احتراق سرير الحجرة والجدران المبطنة بالجلد، كما أصيبت خلاله مريضة نفسيا بحجرة العزل.

تلقى اللواء أحمد صالح مدير أمن كفر الشيخ إخطارا من العميد محمد عمار مدير إدارة البحث الجنائى يفيد باشتعال النيران فى حجرة العزل بقسم الصحة النفسية بعد أن قامت سيدة مريضة بالحجرة بخلع ملابسها وألقتها على مروحة السقف، مما أدى إلى حدوث ماس كهربائى التهم جدران الغرفة المبطنة بالجلد.

وتبين من الفحص إصابة السيدة "متاع محمود" 35 سنة مريضة نفسيا بحروق متفرقة بأنحاء جسدها من الدرجة الأولى والثانية، وتم نقلها لغرفة أخرى لتوقيع الكشف الطبى عليها وعلاجها من أثار الحروق، كما هرعت سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.