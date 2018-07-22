إصابة مرشح بالانتخابات الباكستانية فى تفجير انتحارى شمال غرب البلاد

أ ف ب

أصيب مرشح من حزب "حركة الانصاف" الذى يتزعمه عمران خان، وقتل سائقه، فى هجوم انتحارى شمال غرب باكستان، الأحد، حسبما أعلنت الشرطة قبل 3 أيام من الانتخابات العامة فى البلاد.

وأصيب 5 أشخاص آخرين فى التفجير الذى وقع فى مدينة ديرة اسماعيل خان ونقلوا إلى المستشفيات، بحسب مسئول الشرطة المحلية كمال شاه، وقال قائد الشرطة المحلية زهير افريدى لوكالة "فرانس برس"، "فجر انتحارى نفسه بالقرب من عربة اكرم الله جاندابور أثناء مغادرته منزله متوجها إلى الحملة الانتخابية".

وأضاف أن "جاندابور أصيب مع 5 أشخاص آخرين بينما قتل سائقه فى الموقع"، وأظهرت تسجيلات فيديو السائق فى مقعده فى سيارات جاندابور، فيما سارع حراسه الشخصيين المسلحين إلى انقاذ الجرحى.

ويأتى هذا التفجير عقب تفجير انتحارى فى ولاية بلوشستان الجنوبية الغربية فى 13 يوليو أدى إلى مقتل 149 شخصا، ما يبرز التحديات الأمنية المستمرة فى باكستان بعد سنوات من التحسن، وتحسن الأمن بشكل كبير فى أنحاء البلاد بعد عمليات للجيش والحكومة طهرت أرجاء واسعة من منطقة قريبة من الحدود الأفغانية فى السنوات الأخيرة، إلا أن محللين يحذرون من أن على باكستان معالجة الأسباب الجذرية للتطرف، وأن المسلحين لا تزال لديهم القدرة على شن الهجمات.