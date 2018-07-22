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الأحد، 22 يوليه 2018 10:32 ص
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إصابة شخصين فى مشاجرة بسوهاج بسبب خلافات الجيرة

الأحد، 22 يوليه 2018 10:10 ص
إصابة شخصين فى مشاجرة بسوهاج بسبب خلافات الجيرة مشاجرة - صورة أرشيفية
سوهاج – عمرو خلف
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أصيب شخصان فى مشاجرة بمركز دار السلام بسوهاج، بسبب خلافات الجيرة وتم نقلهما للمستشفى لتلقى العلاج.
 
تلقى اللواء عمر عبد العال مدير أمن سوهاج، بلاغا من مركز شرطة دار السلام بوجود مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بناحية أولاد سالم بحرى بدائرة المركز.
 
وبالانتقال تبين أنها بين كل من "طرف أول" أحمد جابر صابر محمد 42 سنة عامل مصابا "بطلق نارى أعلى الترقوة اليمنى" وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعى، وعاطف علي إبراهيم 28 سنة عامل مصابا "جرح متهتك بالجبهة " تم نقله لمستشفى سوهاج العام، وحمادة محمد حمادة يونس عامل وشحات محمد محمد هاشم  سائق، وأحمد كمال الدين صبره عامل. وبين "طرف ثانى" عبد الحميد عارف عبد الحميد عارف سائق، وهشام عارف عبد الحميد عارف مزارع ، ومحمد فوزي عبد اللاه عبد المولي عامل، وأسعد أبو السعود عبد الشافي عبد الحق عامل، وذلك بسبب خلافات الجيرة.
 
وتم ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الثانى السلاح المستخدم بندقية آلية و8 طلقات، وبمواجهتهما اتهم كلا منهما الآخر بالتعدى عليه بالضرب، وأضاف أفراد الطرف الأول بقيام الأول من الطرف الثانى بإطلاق أعيرة من سلاح نارى كان بحوزته وإحداث الإصابات، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3262 إدارى المركز لسنة 2018 .
 

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