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الأحد، 22 يوليه 2018 02:59 م
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إزالة 14 حالة تعد ضمن الموجه العاشرة بملوى بالمنيا

الأحد، 22 يوليه 2018 02:16 م
إزالة 14 حالة تعد ضمن الموجه العاشرة بملوى بالمنيا جانب من حمله الازاله
كتب فريق المحافظات
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أزالت الوحدة المحلية لمركز ملوى بالمنيا 14 حالة تعد بالبناء على أرض أملاك دولة تابعة للرى بقرية ام تسعة التابعة للوحدة المحلية لقرية الروضة بمساحة 450 متر .
 
قال إبراهيم العربى رئيس المركز ان الازالات جاءت استكمالا للموجة العاشرة من موجات ازاله التعديات على أملاك الدولة.
 
وكان محمد عبد الفتاح السكرتير العام للمحافظة قد تابع أعمال الموجة العاشرة للإزالات بالمراكز ، ووجه بضرورة التصدي بكل حسم لجميع أشكال مخالفات البناء دون ترخيص، واسترداد أراضي أملاك الدولة المسلوبة من مغتصبيها، وإزالة جميع التعديات عليها، خاصة التي لا  تزال في المهد قبل استفادة المخالف من مخالفته دون انتظار صدور قرارات الإزالة، وتقنين الحالات الجادة.
 
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جانب من الحمله 

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