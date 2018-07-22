إخلاء سبيل شاب بالشرقية بعد اختراق حساب مراسلة تليفزيونية على فيس بوك

الشرقية- فتحية الديب

قررت نيابة أبوكبير بالشرقية، اليوم الأحد، إخلاء سبيل شاب ويبقى على ذمة التحقيقات بعد قيامه بتهديد مراسلة تليفزيونية بسرقة حسابها الشخصى على موقع الفيس بوك، ومطالبتها بمبلغ مالى مقابل عودته، بكفالة مالية 10000 جنيه.

وجاء ذلك فى إطار توجيهات وزير الداخلية بشأن تحقيق مفهمومه الشامل وتنفيذا لخطة العمل الموضوعية بإدارة البحث الجنائى، بالإدارة العامة للمعلومات والتكنولوجيا، والتى تهدف لمجابهة الجرائم الإلكترونية المستحدثة والتى ترتكب من خلال شبكة المعلومات الدولية الإنترنت.

وتمكنت مأمورية بقيادة العميد عاصم الشريف رئيس المباحث الجنائية، وبرفقته العقيد محمد رمضان رئيس فرع شرق الدلتا، والمقدم دكتور محمود مدين ضابط بالإدارة العامة للتكنولوجيا بوزارة الداخلية، بإشراف اللواء علي أباظة مدير مباحث الإدارة، بالتنسيق مع مباحث أبوكبير من ضبط "محمد ال ح" 17 سنة لقيامه بابتزاز مراسلة تلفزيونية مقيمية بمحافظة القاهرة، نظير إرجاع حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك.

وتبين من التحريات أنه يقوم باختراق الحسابات ببرامج اختراق تدرب على عملها عن طريق موقع اليوتيوب، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6063 إدارى مركز شرطة أبوكبير.