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الأحد، 22 يوليه 2018 04:40 م
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إحالة 67 من العاملين بمصالح حكومية بالمحلة للنيابة الإدارية لتركهم العمل

الأحد، 22 يوليه 2018 03:54 م
إحالة 67 من العاملين بمصالح حكومية بالمحلة للنيابة الإدارية لتركهم العمل المحاسب أحمد عبد السميع رئيس مدينة المحلة بمحافظة الغربية
الغربية – مصطفى عادل
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أحال المحاسب أحمد عبد السميع رئيس مدينة المحلة بمحافظة الغربية، 67 من العاملين بالوحدة الصحية بعزبة راغب والجمعية الزراعية بقرية صفط تراب والشئون الإجتماعية ببلقينا للنيابة الإدارية لتركهم العمل.

جاء ذلك خلال جولته المفاجئة التى قام بها اليوم الأحد لمتابعة سير العمل بالمصالح الحكومية بقرى المركز، حيث تبين ترك 67 من العاملين بالوحدة الصحية بعزبة راغب، والجمعية الزراعية بصفط تراب، والشئون الاجتماعية ببلقينا للعمل، فقرر التشطيب عليهم وإحالتهم للنيابة الإدارية للتحقيق معهم.

 


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