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الأحد، 22 يوليه 2018 02:59 م
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إجراء أول عملية لإصلاح عيب خلقى بطفله وليدة بمستشفى العريش (صور)

الأحد، 22 يوليه 2018 01:41 م
إجراء أول عملية لإصلاح عيب خلقى بطفله وليدة بمستشفى العريش (صور) الطفله المصابه
شمال سيناء - محمد الحر
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أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء، اليوم الأحد، فى بيان له إجراء ذات مهارة خاصة لإصلاح عيب خلقي بالإنفصال لطفلة تبلغ من العمر سبعة أيام بمستشفى العريش العام.
 
وأشارت المديرية فى بيان لها اليوم،أنه تم إجراء عملية عملية إصلاح عيب خلقى بفتحتى الانف الداخلية bilateral choanal atresia bony type لطفلة وليده ،  بمشاركة الدكتور محمد امين مفتاح أستاذ  الانف و الاذن والحنجرة بجامعة الأزهر احد أطباء بروتوكول التعاون مع جامعات الجمهورية
وحسب البيان شارك بإجراء العملية الدكتور وائل العبد جودة، رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى العريش العام والدكتور سامى أنور  والدكتور حامد السباعى استشارى التخدير ود هناء أستاذ التخدير بجامعة المنصورة.
 
الاشعه
الاشعه

اشعه الطفله
اشعه الطفله

 


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