أهم 10 بوستات.. دينا الشربينى ترقص على أنغام "شوقنا أكتر شوقنا" للهضبة

كتبت – شرويت ماهر

تنوعت مشاركات مشاهير الفن والسياسة والرياضة، عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، اليوم، الأحد، نرصدها لكم فى أهم 10 بوستات.

1- فيديو.. دينا الشربينى ترقص على أنغام "شوقنا أكتر شوقنا" للهضبة

2- أيتن عامر تحتفل بعيد زواجها وتعلق: "بجبك قد الدنيا"





3- بعد تنصيبه سفيرا لبنوك الدم.. خالد النبوى يعلق :"مسئولية كبيرة"





4- ليفربول ينشر صورة محمد صلاح فى تدريبات الفريق استعدادا للكأس الدولية للأبطال





5- أكرم حسنى يغنى أغنية "عيش بشوقك" فى كواليس فيلم البدلة

6- محمد الننى ينشر صورة بصحبة بعض لاعبى الأرسنال فى طريقهم لسنغافورة





7- منة فضالى على فيس بوك: "اصحى اكتشف إن بيتى فى أكتوبر مسروق"





8- أحلام بعد حفلها على مسرح الدولبى العالمى: شكرا للذين صنعوا النجاح





9- مى كساب تحول حسابها على انستجرام إلى ألبوم ذكريات









10- أصالة تعبر عن إعجابها بـ دينا الشربينى بعد فيديو الرقص على أنغام شوقنا



