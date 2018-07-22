أهم 10 بوستات.. دينا الشربينى ترقص على أنغام "شوقنا أكتر شوقنا" للهضبة

تنوعت مشاركات مشاهير الفن والسياسة والرياضة، عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، اليوم، الأحد، نرصدها لكم فى أهم 10 بوستات.
1- فيديو.. دينا الشربينى ترقص على أنغام "شوقنا أكتر شوقنا" للهضبة
#nomore #kikichallenge #كيكي_مين #تحيا_مصر Directed by @yasminraeis
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2- أيتن عامر تحتفل بعيد زواجها وتعلق: "بجبك قد الدنيا"
3- بعد تنصيبه سفيرا لبنوك الدم.. خالد النبوى يعلق :"مسئولية كبيرة"
4- ليفربول ينشر صورة محمد صلاح فى تدريبات الفريق استعدادا للكأس الدولية للأبطال
اكرم : البدله الباتا 😂 على اساس بنصور فيلم البدله وكده فكله بقى بدله 🤵🏻😂 @akramhosny
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6- محمد الننى ينشر صورة بصحبة بعض لاعبى الأرسنال فى طريقهم لسنغافورة
7- منة فضالى على فيس بوك: "اصحى اكتشف إن بيتى فى أكتوبر مسروق"
8- أحلام بعد حفلها على مسرح الدولبى العالمى: شكرا للذين صنعوا النجاح
9- مى كساب تحول حسابها على انستجرام إلى ألبوم ذكريات
10- أصالة تعبر عن إعجابها بـ دينا الشربينى بعد فيديو الرقص على أنغام شوقنا
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