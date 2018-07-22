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الأحد، 22 يوليه 2018 08:45 م
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أهم 10 بوستات.. دينا الشربينى ترقص على أنغام "شوقنا أكتر شوقنا" للهضبة

الأحد، 22 يوليه 2018 07:00 م
أهم 10 بوستات.. دينا الشربينى ترقص على أنغام "شوقنا أكتر شوقنا" للهضبة دينا الشربينى
كتبت – شرويت ماهر
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تنوعت مشاركات مشاهير الفن والسياسة والرياضة، عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، اليوم، الأحد، نرصدها لكم فى أهم 10 بوستات.

1- فيديو.. دينا الشربينى ترقص على أنغام "شوقنا أكتر شوقنا" للهضبة

2- أيتن عامر تحتفل بعيد زواجها وتعلق: "بجبك قد الدنيا"

أيتن عامر
 

 

3- بعد تنصيبه سفيرا لبنوك الدم.. خالد النبوى يعلق :"مسئولية كبيرة"

خالد النبوى
 

 

4- ليفربول ينشر صورة محمد صلاح فى تدريبات الفريق استعدادا للكأس الدولية للأبطال

محمد صلاح
 
5-  أكرم حسنى يغنى أغنية "عيش بشوقك" فى كواليس فيلم البدلة

6- محمد الننى ينشر صورة بصحبة بعض لاعبى الأرسنال فى طريقهم لسنغافورة

محمد الننى
 

 

7- منة فضالى على فيس بوك: "اصحى اكتشف إن بيتى فى أكتوبر مسروق"

42986-منه-فضالى
 

8- أحلام بعد حفلها على مسرح الدولبى العالمى: شكرا للذين صنعوا النجاح

351068-أحلام
 

9- مى كساب تحول حسابها على انستجرام إلى ألبوم ذكريات

566179-مى-كساب-(1)
 

 

698588-مى-كساب-1
 

10- أصالة تعبر عن إعجابها بـ دينا الشربينى بعد فيديو الرقص على أنغام شوقنا

249158-اصاله
 

 


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