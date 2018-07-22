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الأحد، 22 يوليه 2018 10:31 م
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أمن المنوفية يضبط تشكيلين عصابيين تخصصا فى سرقة التكاتك وقتل سائقيها

الأحد، 22 يوليه 2018 08:48 م
أمن المنوفية يضبط تشكيلين عصابيين تخصصا فى سرقة التكاتك وقتل سائقيها حبس
المنوفية - محمود شاكر
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 تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية اخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بتقدم " ا ا غ " 53 سنه عامل بغياب نجلة " م " 16 سنه طالب بالاعدادى بالمركبة " توكتوك" قيادته وهاتف محمول ماركة سامسونج، وذلك يوم 14 من شهر ابريل الماضى، وتم تحرير المحضر رقم2084 إدارى مركز تلا .

وفى وقت لاحق وبالتحديد في يوم 11من الشهر الجارى تبلغ مركز شرطة تلا، من المواطن " ن ا ص " 46سنه، عامل، بغياب نجلة " و " 18 سنه، بالتوكتوك قيادته، وهاتف محمول، وتم تحرير المحضر رقم 3894 إدارى مركز تلا

ونظرا لما شكلتة الجرائم من خطورة إجرامية بالغة، تم تشكيل فريق بحث تحت اشراف العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، وتمكنت من فك لغز القضيتين، وتوصل فريق البحث إلى أن المتورطين في الوقائع تشكيل عصابي مكون من" ت ك م " 38 سنه، سائق توكتوك، و " م ص ب " 33 سنه، موظف بمجلس الدولة فرع المنوفية ومقيمان بمكفر قرشوم دائرة المركز

وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهتمها اعترفا بارتكاب الوقائع لمرورهما بضائقة مالية حيث قاما باستدراج المجنى عليهما فى الواقعتين عن طريق طلب توصيلهما إلى مدينة طنطا وقتلهما خنقا فى الطريق وتخلصا من الجثامين بوضعهما فى أجولة والقائهما فى بحر الملاح، دائرة مركز طنطا بالغربية، وقاما بالاستيلاء على مركبتى التوكتوك وهاتفى المحمول وبارشادهما تم ضبط المسروقات وتحديد موقع إلقاء الجثامين وجارى البحث عن الجثث.

وفى سياق فحص الوقائع تمكن فريق البحث من ضبط اثنين من التشكيلات العصابية التى تخصصت فى سرقة التكاتك وضم التشكيل الاول " ا ع ع " 26 سنة، عاطل، و " م ع ر " 20 سنه، عاطل، و " م ع م " 26 سنه، عامل، وسبق اتهامه فى أكثر من واقعة، وعثر بحوزة الثانى على فرد خرطوش، وبحوزة الثالث على سلاح ابيض، واعترفوا بارتكاب عدد من الوقائع، كما تمكنت الحملة من القبض على التشكيل العصابى الثانى والذى ضم كلا من " ا ع م " 53 سنه، سائق توكتوك، و " م ع ا " 40 سنه، عاطل، ومقيمان بمدينة تلا واعترفوا بسرقة عدد من التكاتك

 

 


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