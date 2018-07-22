أمن الجيزة يواصل ضبط الخارجين عن القانون فى حملة بأنحاء المحافظة

كتب بهجت أبو ضيف

شنت مديرية أمن الجيزة، حملة أمنية استهدفت قطاعى جنوب وشمال المحافظة، مما أسفر عن ضبط 51 قضية مخدرات وسلاح نارى غير مرخص وتنفيذ 170 حكما قضائيا.

كما أسفرت الحملة التى استهدفت مدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد، وبولاق الدكرور، والمنطقة الأثرية بالهرم، ومحيط محطات المترو، عن إزالة 730 مخالفة تعدى وإشغال طريق، وتنفيذ 11 قرار إزالة تعديات على أملاك الدولة ونهر النيل، بالإضافة إلى ضبط 54 قضية تموينية، ضبط بها كميات من اللحوم والدواجن مجهولة المصدر، وإغلاق منشآت غير مرخصة، وضبط عدد من البائعين لحيازتهم اسطوانات غاز مدعمة لبيعها بالسوق السوداء.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.