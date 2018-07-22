أكتوبر المقبل..تربية أسيوط تنظم مؤتمر "التعليم والأمن القومى العربى" بالغردقة

أسيوط ـ محمود عجمى

تستعد كلية التربية جامعة أسيوط لعقد مؤتمرها العلمى السابع تحت عنوان "التعليم والأمن القومى العربى ـ رؤى وآفاق " خلال الفترة من 26 حتى 29 أكتوبر المقبل بمدينة الغردقة.

ويعقد المؤتمر تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والدكتور رئيس جامعة أسيوط والدكتور عادل النجدى عميد كلية التربية رئيس المؤتمر والدكتور على كمال معبد وكيل الكلية للدراسات العليا نائب رئيس المؤتمر والدكتور على سيد عبدالجليل رئيس قسم المناهج وطرق التدريس مقرر عام المؤتمر والدكتور أحمد حسين عبدالمعطى رئيس قسم أصول التربية أمين عام المؤتمر.

وقال الدكتور عادل النجدى عميد كلية التربية جامعة أسيوط، إن المؤتمر يهدف إلى القاء الضوء على التعليم وأهميته فى الأمن القومى والعربى، والرؤى المستقبلية، وذلك فى إطار مواجهة التحديات التى تحيط بالأمن القومى العربى ومواجهة التحديات من منظور تربوى.

وأضاف النجدى أن المؤتمر يتضمن العديد من المحاور منها التطرف، والإرهاب، والأمية، وتعليم ذوى الاحتياجات الخاصة، والتكنولوجيا ودورها فى التعليم، ودور المناهج التعليمية فى التصدى للقضايا .