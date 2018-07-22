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أفراد عصابة الشيخ زايد يعترفون بسرقة محتويات السيارات ويرشدون عن عملائهم

الأحد، 22 يوليه 2018 07:00 ص
أفراد عصابة الشيخ زايد يعترفون بسرقة محتويات السيارات ويرشدون عن عملائهم صورة أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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اعترف 3 عاطلين متورطين فى تكوين تشكيل عصابى لسرقة محتويات السيارات بالشيخ زايد، أنهم كانوا يستهدفون السيارات التى تقف أمام المحلات التجارية والتى تركها أصحابها لشراء بعض المتعلقات، حيث يكسرون زجاج "الهواية" الخاص بالباب الأمامى لفتح السيارة من الداخل، وسرقة محتوياتها من أجهزة لاب توب وهواتف محمولة.

وأرشد المتهمون عن أحد عملائهم الذى كان يتولى شراء المسروقات منهم، وتم التحفظ عليه لحين تكثيف التحريات للتأكد من علمه أن الأجهزة مسروقة من عدمه. ومن جانبها أمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.

كانت معلومات قد وردت لضباط مباحث قسم شرطة الشيخ زايد، تفيد تورط 3 عاطلين فى تكوين 3 عاطلين تشكيلا عصابيا لسرقة محتويات السيارات من أجهزة لاب توب وهواتف محمولة.

وبإعداد عدة أكمنة تمكن رجال المباحث بإشراف الرائد سامح بدوى رئيس مباحث قسم شرطة الشيخ زايد من القبض على المتهمين، وبحوزتهم عدد من المسروقات.

وبمواجهتهم اعترفوا أمام العميد عمرو حافظ مأمور قسم شرطة الشيخ زايد بارتكاب العديد من وقائع سرقة محتويات السيارات بواسطة كسر الزجاج، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.


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