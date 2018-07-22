أسامة هيكل يطالب الحكومة بتأسيس مرصد للرد على الشائعات فور إطلاقها

كتب محمد مجدى السيسى

طالب النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، الحكومة بتأسيس مرصد خاص بالشائعات التى يتم إطلاقها بشكل مستمر فى الآونة الأخيرة، والتعامل معها فور إطلاقها سواء بالنفى أو التوضيح، مشيراً إلى أن الإعلام المُستخدم من جانب مُطلقى الشائعات غير تقليدى، ما يفرض علينا مواجهته بشكل غير تقليدى أيضاً.

وأضاف "هيكل"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن علاقة الحكومة بالسوشيال ميديا ضعيفة جداً، متابعًا: "المتحدث الرسمى لازم يبقى عنده إلمام بكل ما يحدث، ونبقى عارفين إن فيه حاجات يترد عليها بتصريحات فورية من مجلس الوزراء أو من المتحدث باسمه أو وزارة بعينها عقب تقييم الموقف وفقاً لقراءة وتحليل دقيقين".

وأكد وزير الإعلام الأسبق، أن مصدرى الشائعات لهم مصلحة قوية تفرض عليهم إنفاق مليارات من أجل تحقيقها، من بينها استخدام محترفين يختاروا التوقيت بدقة للعب بعواطف الناس، معقباً على سؤاله بشأن دور قوانين الصحافة والإعلام الجديدة فى الحد من انتشار الشائعات على السوشيال ميديا، بقوله: "الأهم من النصوص هو حسن اختيار الشخصيات التى يعهد إليها تطبيق هذا القانون".