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أردوغان يتوجه إلى زامبيا للمشاركة فى قمة دول مجموعة بريكس

الأحد، 22 يوليه 2018 04:21 م
أردوغان يتوجه إلى زامبيا للمشاركة فى قمة دول مجموعة بريكس الرئيس التركى رجب طيب أردوغان
أ ف ب
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يتوجه الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، هذا الأسبوع إلى زامبيا وجنوب أفريقيا، حيث تنعقد قمة دول مجموعة بريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا)، كما أعلنت الرئاسة، اليوم الأحد.

وقالت الرئاسة، إن تركيا ليست ضمن هذه المجموعة التى تضم أبرز الاقتصادات الناشئة، لكنها ستشارك فى القمة التى تعقد فى جوهانسبرج بوصفها الرئيسة الحالية لمنظمة التعاون الإسلامى، ويلتقى أردوغان - الذى يزور جنوب أفريقيا من 25 إلى 27 يوليو - نظيره الروسى على هامش القمة، وسيزور فى 28 من الجارى زامبيا حيث يقوم بأول زيارة لرئيس تركى - بحسب الرئاسة.

وجعل أردوغان من توسيع الوجود التركى فى أفريقيا من أولويات سياسته الخارجية، ومنذ انتخابه رئيسا فى 2014، زار أدوغان 20 بلدا أفريقيًا، وهذه الزيارة ستكون الأولى لأفريقيا منذ إعادة انتخابه فى 24 يونيو لولاية ثانية مع صلاحيات معززة.

 


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