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68.26% نسبة النجاح فى امتحانات الليسانس بآداب طنطا‎

السبت، 21 يوليه 2018 09:59 ص
68.26% نسبة النجاح فى امتحانات الليسانس بآداب طنطا‎ الدكتور مجدى عبد الرؤوف سبع رئيس جامعة طنطا
الغربية أحمد زيادة
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اعتمد الدكتور مجدى عبد الرؤوف سبع، رئيس جامعة طنطا، نتيجة امتحانات الليسانس بكلية الآداب بجامعة طنطا، بنسبة نجاح 68.26% ، وأوضح الدكتور الرفاعى مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه قد تم فتح باب الالتماسات بكلية الآداب اعتبارًا من يوم الاثنين 16/7/2018 ولمدة 15 يوم لطلاب الفرقة الرابعة على مستوى جميع الأقسام بالكلية.

وقال الدكتور ممدوح المصري، عميد كلية الآداب، فى بيان إن قسم المكتبات حقق أعلى نسبة نجاح على مستوى جميع أقسام الكلية، حيث بلغت 85.83% ، وجاء قسم الجغرافيا فى المركز الثانى بنسبة نجاح 77% ، فى حين جاء قسم اللغات الشرقية فى المركز الثالث بنسبة نجاح 70%.

وأضاف  ممدوح المصري، أن نسبة النجاح بقسم اللغة العربية وصلت الى 66.66%، وقسم اللغة الانجليزية الى 63.35%، واللغة الفرنسية 59.21%، والتاريخ 67.65%، والفلسفة 59%، والاجتماع61.42 % ، وعلم النفس 68.95 % ، والاثار 69% ، والاعلام 64% .

من ناحية أخرى أعلن المصرى، عن صرف مكافأة إجادة لأعضاء الكنترولات بالكلية نظير جهودهم فى سرعة الانتهاء من إعلان نتائج كثير من الفرق الدراسية، خاصة فى ظل الكثافة العددية الكبيرة التى تحظى بها كلية الآداب.

 

 


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