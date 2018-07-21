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26 يوليو.. التحقيق فى بلاغ أشرف زكى ضد ماجدة خير الله يتهمها بإهانة الفنانين

السبت، 21 يوليه 2018 01:43 م
26 يوليو.. التحقيق فى بلاغ أشرف زكى ضد ماجدة خير الله يتهمها بإهانة الفنانين أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية
كتب أحمد الجعفرى
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حددت نيابة الأزبكية جلسة 26 يوليو الجارى للتحقيق فى البلاغ المقدم من أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، واتهم فيه الناقدة السينمائية ماجدة عادل خير الله، بإهانة وفد الفنانين المصريين الذين سافروا إلى روسيا لتشجيع المنتخب المصرى فى منافسات كأس العالم.

 

قيد البلاغ الذى أحيل لنيابة الإزبكية برقم 1896 سنة 2018 إدارى الأزبكية، ومن المقرر أن يباشر التحقيق فيه المستشار شادى عرابى وكيل أول النائب العام، بشأن ما ورد به من اتهامات، مفادها نشر الناقدة السينمائية إشاعة تسبب وفد الفنانين فى خسارة الفريق القومى لكرة القدم.

 

وذكر البلاغ الذى حمل رقم 7062 سنة 2018 عرائض النائب العام، أن المشكو فى حقها نشرت عدة عبارت سيئة لجموع الفنانين على صفحتها عبر موقع "فيس بوك" منها، "الحب على الناشف"، و"هذا النوع من الحب المجانى لا يعول عليه، وهو نوع رخيص من الحب، فالحب مدفوع الثمن يشبه الدعارة"، وغيرها من العبارات التى تحمل معانى السب والقذف.

 

وتابع البلاغ، أن تلك العبارات مثلت سب وقذف وطعن فى الأعراض، وظهورها بعد ذلك فى قناة الجزيرة المعادية لمصر، يؤكد أن هناك مخطط ومؤامرة مدفوعة الأجر، وقد أثارت المشكو فى حقها الجدل.

 

وطلب أشرف زكى، استدعاء ماجدة خير الله، والتحقيق معها لكشف الممول لها وأهدافها الإجرامية من وراء الإساءة للفنانين، وسبب ظهورها على قناة الجزيرة المعادية للنظام، وتقديمها للمحاكمة الجنائية.


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