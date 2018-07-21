10 قتلى على الأقل فى فيضانات تضرب فيتنام

أ ف ب

أعلنت السلطات الفيتنامية، اليوم السبت، أن الفيضانات التى تسبب بها إعصار أوقعت عشرة قتلى على الاقل فى وسط وشمال البلاد. وخلف الإعصار سون تين الذى وصل إلى فيتنام الأربعاء أضرارا فى البنى التحتية والمزروعات فى مقاطعتى ثان هوا ونغى ان.

ويعد الإعصار الثالث الذى يضرب فيتنام منذ مطلع السنة. وأدت الأمطار الغزيرة التى ترافقت مع الإعصار إلى فيضانات وانزلاقات تربة فى مناطق واسعة من البلاد شملت العاصمة هانوى أيضا.

وأعلنت أجهزة الإنقاذ أن 10 أشخاص قتلوا واعتبر 11 فى عداد المفقودين فى شمال البلاد.