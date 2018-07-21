video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 21 يوليه 2018 07:10 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

10 قتلى على الأقل فى فيضانات تضرب فيتنام

السبت، 21 يوليه 2018 03:47 م
10 قتلى على الأقل فى فيضانات تضرب فيتنام فيضانات - أرشيفية
أ ف ب
إضافة تعليق

أعلنت السلطات الفيتنامية، اليوم السبت، أن الفيضانات التى تسبب بها إعصار أوقعت عشرة قتلى على الاقل فى وسط وشمال البلاد. وخلف الإعصار سون تين الذى وصل إلى فيتنام الأربعاء أضرارا فى البنى التحتية والمزروعات فى مقاطعتى ثان هوا ونغى ان.

ويعد الإعصار الثالث الذى يضرب فيتنام منذ مطلع السنة. وأدت الأمطار الغزيرة التى ترافقت مع الإعصار إلى فيضانات وانزلاقات تربة فى مناطق واسعة من البلاد شملت العاصمة هانوى أيضا.

وأعلنت أجهزة الإنقاذ أن 10 أشخاص قتلوا واعتبر 11 فى عداد المفقودين فى شمال البلاد.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تتويج متسابق فيتنام بلقب ملك جمال العالم والفلبين ومالطا وصيفان

سلطات فيتنام تلقى القبض على مسؤول بوزارة الاتصالات بتهمة سوء الإدارة

صور.. وزير خارجية أمريكا يدعو زعيم كوريا الشمالية لاتباع نموذج فيتنام

فيضانات

فيتنام

إعصار سون تين

هانوى

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
رئيس الوزراء يصدر قرارا بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعى للمنازل والنشاط التجارى

رئيس الوزراء يصدر قرارا بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعى للمنازل والنشاط التجارى

مصر ترفض قانون يهودية الدولة فى إسرائيل.. وتؤكد: يقوض فرص تحقيق السلام

مصر ترفض قانون يهودية الدولة فى إسرائيل.. وتؤكد: يقوض فرص تحقيق السلام

جماهير أستون فيلا ترحب بـ ناصف ساويرس وتتوقع عودة النادى لحصد البطولات

جماهير أستون فيلا ترحب بـ ناصف ساويرس وتتوقع عودة النادى لحصد البطولات

روسيا اليوم: 4 آلاف شخص يرغبون فى شرب السائل الأحمر بتابوت الإسكندرية

روسيا اليوم: 4 آلاف شخص يرغبون فى شرب السائل الأحمر بتابوت الإسكندرية

السيسي يشهد تخريج دفعة جديدة بكلية الشرطة.. الضباط الجدد يقسمون أمام الرئيس على حفظ الوطن وردع المخاطر.. ويقدمون عروضا عسكرية وقتالية تظهر قوتهم.. ورئيس أكاديمية الشرطة: نشهد ميلاد جيل جديد تربى على ركائز علمية

السيسي يشهد تخريج دفعة جديدة بكلية الشرطة.. الضباط الجدد يقسمون أمام الرئيس على حفظ الوطن وردع المخاطر.. ويقدمون عروضا عسكرية وقتالية تظهر قوتهم.. ورئيس أكاديمية الشرطة: نشهد ميلاد جيل جديد تربى على ركائز علمية

فيديو وصور.. "لو بطلنا نحلم نموت".. "صفاء" كفها الأيمن بلا أصابع واليد اليسرى غير مكتملة.. بارعة بفن الكروشيه وتستخدم الإبرة بمهارة.. تصنع المفارش والفساتين بحرفية عالية.. وتؤكد: نفسى فى مشروع ومعرض لمنتجاتى

فيديو وصور.. "لو بطلنا نحلم نموت".. "صفاء" كفها الأيمن بلا أصابع واليد اليسرى غير مكتملة.. بارعة بفن الكروشيه وتستخدم الإبرة بمهارة.. تصنع المفارش والفساتين بحرفية عالية.. وتؤكد: نفسى فى مشروع ومعرض لمنتجاتى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة