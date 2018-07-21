وكيل "صحة بنى سويف" يتفقد مستشفى الحميات

بنى سويف : هانى فتحى

زار الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة ببنى سويف، اليوم السبت، مستشفى الحميات لمتابعة الخدمة الصحية المقدمة للمرضى، تفقد خلالها قسم الغسيل الكلوى للتأكد من تعقيم ماكينات الغسيل، وتوافر كافة المستلزمات، وتطبيق إجراءات مكافحة العدوى ووحدة الفيروسات والعناية المركزة بالمستشفى.

وتفقد حميدة، ترافقه الدكتورة أسماء عبد الجواد مدير المستشفى وحدة معالجة المياه الخاصة بالغسيل الكلوى.

وتابع تواجد الأطباء وأطقم التمريض والتزامهم بتواجدهم داخل العمل وأبدى المرضى إعجابهم بالخدمة الصحية المقدمة لهم داخل المستشفى على مدار 24 ساعة.