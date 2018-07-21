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وفد "صحة البرلمان" يتفقد مستشفى جمال عبد الناصر والعامرية بالإسكندرية

السبت، 21 يوليه 2018 11:58 ص
وفد "صحة البرلمان" يتفقد مستشفى جمال عبد الناصر والعامرية بالإسكندرية إلهام المنشاوى عضو لجنة الصحة بمجلس النواب
الإسكندرية – هناء أبو العز
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واصلت لجنة الصحة بمجلس النواب لليوم الثالث على التوالى، تفقدها لعدد من مستشفيات الإسكندرية، حيث بدأت اليوم بزيارة مستشفى جمال عبد الناصر، وبعدها ستزور مستشفى العامرية، حيث تختتم جولتها استعدادًا لوضع تقرير بالتوصيات التى تم رصدها خلال  الزيارة التى استغرقت 3 أيام.

 

 وتفقد النواب الـ 16 خلال الثلاثة أيام مستشفيات القبارى والقبطى، ومستشفى الأميرى الجامعى، حيث تم التقابل مع مديري المستشفيات، وكذلك محافظ الإسكندرية الذى عرض مع وكيل وزارة الصحة، خريطة الصحة فى الإسكندرية ومشكلاتها واحتياجاتها.

 

وكانت إلهام المنشاوى عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أعلنت موافقة لجنة الصحة على زيارة عدد من المستشفيات فى الإسكندرية، بناءًا على طلبها،  لمعرفة الأسباب التى تؤدى إلى شكوى المواطنين من بعض المستشفيات الحكومية والمتخصصة.

 

 وأوضحت المنشاوى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الزيارة بدأت أول أمس، فى وادى النطرون ومحافظة المنوفية، فى بعض المستشفيات التى كثرت الشكاوى منها.

 

وأشارت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى أن اللجنة ستقدم تقريرها بعد انتهاء الجولة، بنسختين إحداهما ستناقش فى الجلسة العامة لمجلس النواب، وأخرى تقدم إلى وزارة الصحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل إصلاح الصحة.

 

وأكدت  المنشاوى، على أن الجولة على عدد من المستشفيات الحكومية، ومستشفيات التأمين الصحى، بالإضافة إلى المستشفيات المتخصصة، والتابعة للمؤسسات العلاجية، موضحة أن زيارة لجنة الصحة للمستشفيات تستهدف الوقوف على المشكلات التى يعانى منها المرضى فى الإسكندرية، وخاصة طابور الانتظار فى العمليات الكبيرة، والتى تستدعى السرعة من أجل صحة المريض مثل عمليات القلب وغيرها، وكذلك معاملة المرضى، والممرضين لهم، ومدى الاهتمام بنظافة المستشفيات وغرف العمليات واستعداد الطوارئ لاستقبال المرضى.

 

وأشارت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أيضًا إلى وجود بعض المشكلات، مثل نقص قساطر القلب والدعامات، ونقص الحضانات وغرف العناية المركزة، التى تعد غير كافية للاسكندرية بعدد سكانها الكبير، موضحة أنه ستكون هناك متابعة لسجلات المستشفيات وعدد العمليات اللى يتم إجراءها داخل المستشفيات وعدد المترددين عليهم، ومراقبة جودة الخدمة المقدمة، وهل المستشفيات مطابقة للمواصفات، أم من الممكن أن تحدث عدوى؟.

 

وأكدت النائبة إلهام المنشاوى، على أن اللجنة تستمع إلى  شكاوى المرضى والمواطنين حول المستشفيات التى يترددون عليها، مشيرة إلى أنها من دعت اللجنة لهذه الزيارة التفقدية للمستشفيات على مدار 4 أيام، بسبب الشكاوى المتكررة والتقصير الظاهر فى عدد من المستشفيات.


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