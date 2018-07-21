video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 21 يوليه 2018 06:48 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

وصول 2800 مقاتل ومدنى إلى حماة السورية بعد إجلائهم من القنيطرة

السبت، 21 يوليه 2018 03:36 م
وصول 2800 مقاتل ومدنى إلى حماة السورية بعد إجلائهم من القنيطرة وصول مقاتلين لريف القنيطرة
دمشق (أ ش أ)
إضافة تعليق

وصل مئات المقاتلين والمدنيين، اليوم السبت، إلى الأراضى التى تسيطر عليها فصائل المعارضة فى شمال غرب سوريا، بعد إجلائهم من محافظة القنيطرة فى جنوب سوريا.

ونقلت قناة الحرة الأمريكية، عن المرصد السورى لحقوق الإنسان قوله إن الدفعة الأولى التى تنقل 2800 شخص من مقاتلين ومدنيين وصلت صباحا إلى معبر مورك فى ريف حماة الشمالى، الذى يربط بين المناطق الخاضعة لقوات النظام وتلك الخاضعة للفصائل المسلحة المعارضة.

وأضاف المرصد أنه "من المتوقع أن تستمر عملية الإجلاء، وأن يكون هناك دفعة ثانية لإجلاء رافضى اتفاق القنيطرة".

ووصل هؤلاء من القنيطرة بموجب اتفاق أبرمته روسيا حليفة النظام السوري، مع الفصائل المعارضة فى المنطقة، حيث ينص الاتفاق على استسلام الفصائل عمليا مقابل وقف المعارك وعودة الجيش السورى إلى النقاط التى كان فيها قبل 2011.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الجيش السورى يحرر عددا من القرى والبلدات بين ريفى درعا والقنيطرة

وصول دفعة من المدنيين والمقاتلين من القنيطرة إلى شمال سوريا - صور

مصادر سورية: دفعة جديدة من مهجرى القنيطرة تغادر إلى إدلب

سوريا

اخبار سوريا

القنيطره

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم




لا تفوتك
جماهير أستون فيلا ترحب بـ ناصف ساويرس وتتوقع عودة النادى لحصد البطولات

جماهير أستون فيلا ترحب بـ ناصف ساويرس وتتوقع عودة النادى لحصد البطولات

روسيا اليوم: 4 آلاف شخص يرغبون فى شرب السائل الأحمر بتابوت الإسكندرية

روسيا اليوم: 4 آلاف شخص يرغبون فى شرب السائل الأحمر بتابوت الإسكندرية

السيسي يشهد تخريج دفعة جديدة بكلية الشرطة.. الضباط الجدد يقسمون أمام الرئيس على حفظ الوطن وردع المخاطر.. ويقدمون عروضا عسكرية وقتالية تظهر قوتهم.. ورئيس أكاديمية الشرطة: نشهد ميلاد جيل جديد تربى على ركائز علمية

السيسي يشهد تخريج دفعة جديدة بكلية الشرطة.. الضباط الجدد يقسمون أمام الرئيس على حفظ الوطن وردع المخاطر.. ويقدمون عروضا عسكرية وقتالية تظهر قوتهم.. ورئيس أكاديمية الشرطة: نشهد ميلاد جيل جديد تربى على ركائز علمية

فيديو وصور.. "لو بطلنا نحلم نموت".. "صفاء" كفها الأيمن بلا أصابع واليد اليسرى غير مكتملة.. بارعة بفن الكروشيه وتستخدم الإبرة بمهارة.. تصنع المفارش والفساتين بحرفية عالية.. وتؤكد: نفسى فى مشروع ومعرض لمنتجاتى

فيديو وصور.. "لو بطلنا نحلم نموت".. "صفاء" كفها الأيمن بلا أصابع واليد اليسرى غير مكتملة.. بارعة بفن الكروشيه وتستخدم الإبرة بمهارة.. تصنع المفارش والفساتين بحرفية عالية.. وتؤكد: نفسى فى مشروع ومعرض لمنتجاتى

فيديو.. رئيس أكاديمية الشرطة: الوطن يشهد ميلاد جيل جديد من أبنائه

فيديو.. رئيس أكاديمية الشرطة: الوطن يشهد ميلاد جيل جديد من أبنائه

رئيس جامعة القاهرة: 180 منحة مجانية لأوائل الثانوية العامة

رئيس جامعة القاهرة: 180 منحة مجانية لأوائل الثانوية العامة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة