وصول 2800 مقاتل ومدنى إلى حماة السورية بعد إجلائهم من القنيطرة

دمشق (أ ش أ)

وصل مئات المقاتلين والمدنيين، اليوم السبت، إلى الأراضى التى تسيطر عليها فصائل المعارضة فى شمال غرب سوريا، بعد إجلائهم من محافظة القنيطرة فى جنوب سوريا.

ونقلت قناة الحرة الأمريكية، عن المرصد السورى لحقوق الإنسان قوله إن الدفعة الأولى التى تنقل 2800 شخص من مقاتلين ومدنيين وصلت صباحا إلى معبر مورك فى ريف حماة الشمالى، الذى يربط بين المناطق الخاضعة لقوات النظام وتلك الخاضعة للفصائل المسلحة المعارضة.

وأضاف المرصد أنه "من المتوقع أن تستمر عملية الإجلاء، وأن يكون هناك دفعة ثانية لإجلاء رافضى اتفاق القنيطرة".

ووصل هؤلاء من القنيطرة بموجب اتفاق أبرمته روسيا حليفة النظام السوري، مع الفصائل المعارضة فى المنطقة، حيث ينص الاتفاق على استسلام الفصائل عمليا مقابل وقف المعارك وعودة الجيش السورى إلى النقاط التى كان فيها قبل 2011.