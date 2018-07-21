وزير خارجية اليمن: سنخاطب العراق بشأن تصريحات "الحشد الشعبى".. فيديو

إيمان حنا

قال وزير الخارجية اليمنى، خالد اليمانى، إن الحكومة الشرعية تعدّ لمخاطبة الحكومة العراقية والاستفسار منها حول تصريحات "الحشد الشعبى" فى العراق، حيث أعلنت استعدادها للقتال بجانب الحوثيين، مؤكدًا على أن اليمن يعمل وفق العمل العربى المشترك الذى يشدد على عدم التدخل فى شؤون أى دولة عربية.

وأكد اليمانى، لـ"الشرق الأوسط"، على أن الحكومة اليمنية تنتظر الرد من لبنان حول تدخلات ميليشيات حزب الله، فى إشارة إلى الرسالة التى بعث بها اليمانى إلى نظيره اللبنانى جبران باسيل، وقوبلت بالصمت حتى اللحظة، كما اتهم إيران باستغلال جزر غير مأهولة فى البحر الأحمر للتهريب.

وقال وزير الخارجية اليمنى، إن الأدلة التى رصدها تحالف دعم الشرعية والتقارير التى قُدمت إلى عدد من الدول الحليفة، تكشف أن الإيرانيين نفّذوا عمليات إنزال فى جزر قرب الساحل الغربى لليمن.

وأوضح اليمانى، أن العنصر الرئيسى فى المبادرة المتمثل فى "الانسحاب الكامل" للميليشيات من الحديدة ومينائها لم يُقبل، مضيفا أن الانقلابيين يريدون البقاء طرفًا مسلحًا حتى بعد تسليم المناطق التى يسيطرون عليها، ويريدون أن يكونوا فى اليمن مثل وضع "حزب الله"، الذى يتعايش مع النظام السياسى ويبقى الرقم المعطل للحياة السياسية والاجتماعية.