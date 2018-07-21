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وزير الداخلية: نحرص على الاهتمام بالعنصر البشرى للارتقاء بمعدلات الأداء

السبت، 21 يوليه 2018 12:11 م
وزير الداخلية: نحرص على الاهتمام بالعنصر البشرى للارتقاء بمعدلات الأداء اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
كتب محمود عبد الراضي ـ إبراهيم حسان – ريهام عبد الله
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قال اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، إن الوزارة حرصت على الاهتمام بالعنصر البشرى اختيارا وإعدادا للارتقاء بمعدلات الأداء، من خلال العمل على تنمية المهارات الوظيفية وترسيخ قيم الولاء والتضحية والعطاء واحترام الحقوق وإعلاء الحريات والالتزام بأداء الواجبات مهما تعاظمت التضحيات أو بلغت التحديات.

وأضاف توفيق، خلال كلمته بحفل تخرج دفعة جديدة من كلية الشرطة، فى حضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن ثوابت وزارة الداخلية تشدد على عدم التهاون مع من يهدد أمن المصريين، وهى أهدافا اعتمدت السياسة الأمنية المعاصبة فى تحقيقها على مقومات أساسية، كان فى مقدمتها إعداد رجل أمني عصرى، زاده الانضباط والعزة واليقظة، ومحركه العزم واليقين والهمة.


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