وزير الداخلية: الشرطة أنجزت خطوات هامة فى مواجهة النشاط الإرهابى والإجرامى

كتب محمود عبد الراضى _ ابراهيم حسان _ ريهام عبد الله

أكد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على أن تخرج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة هو يوم عظيم، ولحظات تدعو للفخر والاعتزاز، بتخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة.

وقال توفيق، فى كلمته فى الاحتفال بتخرج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة، بمقر الأكاديمية، بحضور السيسى، إن طلاب كلية الشرطة اجتهدوا ليأكدوا أنهم من خيرة شباب الوطن، وانضموا لزملائهم ليأكدوا أن مسيرة الأمن المصرى ماضية فى طريقها.

وتابع وزير الداخلية :"الشرطة أنجزت خطوات هامة فى مواجهة صور النشاط الإرهابي والإجرامى، وتدرك حجم التهديدات التى تحيط بالوطن، وترتكز الاستراتيجية الأمنية على محاور هامة تستهدف تدعيم مقومات الاستقرار والأمن، من خلال العمل على تطوير مفهوم الردع، وتحديث قدرات أجهزة المعلومات، وتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانيات التكنولوجية، وتأمين المنشآت الحيوية، ودعم العلاقة بين المواطن وجهاز الشرطة".

ويحضر الحفل، المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ، وعدد من الوزراء، وقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وشخصيات عامة، وقيادات أمنية سابقة، فضلاً عن عدداً من الإعلاميين ورؤساء تحرير الصحف.