وزير الخارجية الليبى يبحث مع رئيس زامبيا مستجدات الأزمة الليبية

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بحث وزير الخارجية الليبى فى حكومة الوفاق الوطنى محمد سيالة، مع رئيس جمهورية زامبيا إدجار لونجو، مستجدات الأزمة الليبية وآخر التطورات فى المنطقة.

ونقلت بوابة الوسط الليبية عن المكتب الإعلامى لوزارة الخارجية الليبية قوله - فى بيان - إن هذا اللقاء جاء فى إطار الزيارة الرسمية للوزير إلى جمهورية زامبيا، نيابة عن رئيس المجلس الرئاسى الليبى فائز السراج، للمشاركة فى قمة الكوميسا العشرين لرؤساء وقادة الدول والحكومات، التى عقدت خلال يومى 18 و19 يوليو الجاري.

وبحث الطرفان خلال الاجتماع العلاقات الثنائية بين ليبيا وزامبيا، والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، كما تناولا كذلك نتائج أعمال قمة الكوميسا وسبل دعم توصيات وخطط القمة المستقبلية. واستعرض الطرفان العلاقات الإفريقية - الإفريقية، وأهمية تفعيل التبادل التجارى والتعاون الاقتصادى بين الدول الإفريقية.