وزير التموين يجتمع بقيادات الوزارة لمتابعة تنفيذ برنامج الحكومة

كتب ــ مدحت وهبة

اجتمع الدكتورعلى المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بقيادات الوزارة وجهاتها التابعة للوقوف على خطوات تنفيذ برنامج الحكومة وتذليل اى عقبات خلال التنفيذ.

واكد الوزير على أن رؤية وزارة التموين والتجارة الداخلية والتى قد تم صياغتها فى اطار برنامج الحكومة، ترتكز على تنمية وتطوير التجارة الداخلية والتحول من التجارة غير المنظمة إلى تجارة منظمة وزيادة معدلات نمو التجارة الداخلية، وكذلك المحافظة على الاحتياطيات الاستراتيجية من السلع الأساسية بما يضمن وجود رصيد آمن وكافى لا يقل عن (3) أشهر وبناء شبكة توزيع من المنافذ الثابتة والمتحركة بصورة منضبطة ومنتظمة، وكذلك ضبط منظومة بطاقات الدعم والاهتمام بالفئات الأكثر احتياجاً.

واستعرض المصيلحى محاور العمل السابقة مع قيادات الوزارة وجهاتها التابعة وآليات تنفيذها، مؤكداً على أهمية ومحورية دور وزارة التموين، وأن رسالتها الأساسية تكمن فى إتاحة السلع الأساسية فى كافة المنافذ بالأسعار العادلة لضمان استقرار الأسواق.

وأوضح الوزير أن الهدف الأساسي من برنامج الوزارة هو ترجمته إلى خطط ومشروعات وبرامج عمل تخدم وتلبى احتياجات المواطنين الأساسية، وتعكس متطلباتهم الحقيقية، بالإضافة إلى تشكيل مجموعة عمل لمتابعة تنفيذ البرنامج بالوزارة وبجهاتها التابعة والتنسيق بين هذه الجهات وبعضها البعض، وتكليف رؤساء الجهات بالمتابعة لضمان الالتزام بالتنفيذ فى التوقيتات المحددة وطبقاً للخطط والسياسات الموضوعة فى هذا الشأن.