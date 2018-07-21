هل يتدخل وزير الشباب والرياضة لإنقاذ وتطوير مركز شباب زفتى بالغربية ؟

الغربية – محمد طارق

يعانى مركز شباب مدينة زفتى بمحافظة الغربية، من إهمال كبير خلال الفترة الماضية حيث لم ينال قسطاً من الدعم وتوفير كافة إحتياجاته كما حدث في مختلف مراكز الشباب الرياضية بجميع أنحاء الجمهورية، فهل يتدخل أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لإنقاذ المركز من الإهمال ويعمل على تطويره وتطوير ملاعبه الرئيسية والفرعية .

مركز شباب زفتى هو أحد أقدم مراكز الشباب على مستوى الغربية ويعانى من مجموعة من المشاكل ومنها تدهور وسوء أرضية جميع ملاعبه الرئيسية والفرعية بالإضافة إلى غياب المشروعات الإستثمارية عنه وعدم وجود حمام سباحة أوليمبى به مما دفع السكان والأهالى بالمدينة العريقة لمناشدة وزير الشباب والرياضة لتوفير الدعم اللازم لتطوير مركز الشباب وتنجيل ملاعبه.

وفي هذا الصدد قال محمد فوزي رئيس مجلس إدارة مركز شباب زفتي، أن مركز الشباب يعد أحد أقدم مراكز الشباب في تاريخ محافظة الغربية، ويحتاج لدعم وتطوير كبير من الوزارة مستقبلاً لمشاركته في دوري الدرجة الثالثة ويستحق النظر له بالدعم الذي يليق بأكبر مدينة في محافظة الغربية.

وأضاف رئيس مجلس إدارة مركز شباب زفتي، أن المركز يعاني منذ سنوات من آفة عدم الإهتمام وعدم دعم مشروعات يحتاجها وينقصها لكي يضاهي مراكز الشباب الكبري بمحافظات مصر، ومنها عدم وجود حمامات سباحة أوليمبية لتعليم الأطفال وإعداد أبطال أولمبيين لخدمة مصر في البطولات الدولية، وكذلك توفير مشروعات إستثمارية داخليه تدعم الفرق الرياضية بمركز الشباب لكي تتقدم في مراكزها خلال الفترة المقبلة.

فيما أكد أشرف بلوزة عضو الجمعية العمومية بمركز شباب زفتي، أن العشرات من مراكز الشباب في مختلف محافظات مصر حصلت علي دعم لتطوير الملاعب الخماسية لدعم شبابها، ولكن مركز شباب زفتي لم يحصل علي هذا الإمتياز الذي من شأنه الإعلاء من قيمة المحافظة كروياً أكثر بعد نجاحها في إخراج نجم عالمي تتشرف به مصر أمام العالم أجمع وهو لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح إبن قرية نجريج بالمحافظة.

وأوضح بلوزه أن مركز شباب زفتي يعاني منذ سنوات بسبب الاهمال الشديد ، وقلة الدعم مثل باقي مراكز الشباب التي تم تطويرها ، لافتا إلى ضرورة استغلال الأماكن الفارغة بالمركز والتي تصلح لإنشاء مشاريع تخدم مدينة زفتي بأكملها و 56 قرية تابعة لها وما يقرب من 800 ألف مواطن ، حيث يوجد بها قطعة أرض فضاء مساحتها حوالي 1200 متر مربع تصلح لإنشاء حمام سباحه أوليمبي يخدم شباب زفتي ومساعدة الشباب على خلق جيل رياضي جديد ومساعدتهم على الاحتراف بدل من الانحراف .

وناشد أشرف بلوزة كافة قيادات وزارة الشباب والرياضة بضرورة النظر بعين المحبة والدعم لمركز شباب زفتي والذى يحتاج فعلياً لمن ينقذه من بحر الإهمال الذي وقع فيه مؤخراً، حيث يسعي الجميع بتقديم كافة ما يستطيعون لكي يكون مركز الشباب نموذجي يليق بالمركز، وذلك لما به من مساحات شاسعة تكفي لإقامة كافة المشروعات المطلوبة.

وقال مصطفي المقمر عضو مجلس إدارة مركز شباب زفتي، ومصطفي الألفي وكيل مجلس إدارة مركز شباب زفتي، أن المركز يحقق مراكز ناجحة في الألعاب الفردية مثل " التايكوندو ، والكاراتية ، والكونغوفو " بالرغم من سوء المكان المخصص للتدريب واحتياجهم إلى اعتمادات مالية لإنشاء مظلة وتركيب كشافات اناره ليستطيع اللاعبين التدريب ليلا ، بالاضافه الى تهالك البلاط المخصص للتدريب ، وبالرغم من ذلك يحقق نتائج عاليه ومراكز متميزه في البطولات ، مطالبين الدكتور أشرف صبحي بتوفير الاعتمادات ودعم هذه الألعاب .

وطالبوا وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي بالنظر بعين الإهتمام لشباب مركز زفتي بتقديم الدعم اللازم لفريق كرة القدم، وضرورة إنشاء حمام سباحة مميز لهم، وكذلك التخطيط لدعم النادي بعدد من المشروعات الإستثمارية والتي تقدم بها قيادات مركز الشباب للوزارة، ومنها ضرورة البدء في إنشاء إستاد رياضي لدعم فريق كرة القدم بمركز الشباب وإنشاء حمام سباحة أوليمبي.



























































