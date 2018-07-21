نيابة العبور تقرر حبس 5 رجال أعمال لإدارتهم مصنع هيروين 4 أيام

القليوبية - نيفين طه

أمرت نيابة العبور برئاسة المستشار محمد غالب، وبإشراف المستشار محمد القاضى المحامى العام لنيابات شمال بنها بحبس 5 رجال أعمال من محافظات الإسماعيلية والقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيق لقيامهم بإدارة مصنع لإنتاج الهيروين، داخل مزرعة تابعة لجمعية أحمد عرابى بمدينة العبور.

وأمرت النيابة بالتحفظ على 4 كيلو هيروين خام وكمية كبيرة، من الأقراص المخدرة لخلطها على الهيروين، ومبلغ مالى بعملات مصرية ودولارات وسيارتين، كانتا تستخدمان لتوزيع الشحنات على التجار.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم حيازة مخدرات وجلب ممنوعات من الخارج والاتجار فى المواد المخدرة وإدارة مصنع لإنتاج السموم البيضاء.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين قاموا بحيازة المواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار، والمبالغ المالية من متحصلات البيع، واستخدموا السيارات وأدوات التصنيع والهواتف فى عمليات التصنيع والترويج لحسابهم.

وقالت التحقيقات المنسوبة للنيابة العامة أن المتهمين اعترفوا بجلب شحنات كبيرة من مخدر الهيروين داخل البلاد، فضلًا عن قيامهم بإعداد وتجهيز مصنع لخلط وكبس وإعادة إنتاج ذلك المخدر لمضاعفة كمياته.

وكانت معلومات سرية قد وردت للعقيد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى تفيد بوجود نشاط مريب داخل أحد المزارع التابعه لجميعة عرابى بمدينة العبور، وتم عرض المعلومات على اللواء محمد الألفى مدير إدارة البحث الجنائى، فتم التنسيق مع مباحث الوزارة والإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأمن، وتبين وجود تشكيل عصابى يضم 5 أشخاص، يقومون بإستئجار إحدى المزارع بجمعية عرابى، وقاموا بجلب كميات من الهيروين الخام وإنشاء مصنع لكبس وتصنيع الهيروين وإعادة توزيعه على تجار السموم فى القاهرة والقليوبية وباقى المحافظات.

كما بينت التحريات أنهم يعتزمون جلب شحنات كبيرة من الهيروين لداخل البلاد، فضلًا عن قيامهم بإعداد وتجهيز مصنع لخلط وكبس وإعادة إنتاج المخدر لمضاعفة كمياته.

وتم مداهمة المصنع والقى القبض على "قدرى. إ. أ" 45 سنة صاحب شركة للاستثمار الزراعى وسبق اتهامه فى قضية "قتل" ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية "تصدير مواد مخدرة لإحدى الدول العربية"، و"أحمد. إ" 29 سنة مدير إحدى الشركات، و"يوسف. إ. أ" 31 سنة صاحب شركة استيراد وتصدير، و"محمد. إ. أ" 30 سنه شريك بشركة للاستثمار الزراعى، و"عادل. م. س" 28 سنة، وتبين أن المتهمين من محافظات الإسماعيلية والقاهرة.

وتم التحفظ على المصنع وبداخله مكبس هيدروليكى يستخدم فى كبس وتهيئة مخدر الهيروين وضبط 4 كيلو هيروين خام وكمية من مادة "باراسيتامول وكافيين" والتى تستخدم فى خلط الهيروين الخام لإعداده للترويج تزن 22.120 كيلو جرام وكمية كبيرة من الأقراص المخدرة وكمية من مخدر الحشيش والأفيون كما تم العثور على 16.930 ألف جنيه و7.820 دولار أمريكى وسيارتين وميزان وسلاح أبيض "سنجة".

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بجلبهم للمواد المخدرة وحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات البيع واستخدامهم للسيارات وأدوات التصنيع والهواتف فى عمليات التصنيع والترويج لحسابهم.