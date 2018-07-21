video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 21 يوليه 2018 12:21 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

السبت، 21 يوليه 2018 12:00 ص
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر درجات الحرارة - أرشيفية
كتب – محمود راغب
إضافة تعليق
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.
 
وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح اغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس.
 
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، يكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر يكون معتدل، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى 
 
القاهرة 25 36 
 
وسط الدلتا 24 35
 
الإسكندرية 25 31
 
بلطيم 24 32
 
مطروح 23 30
 
السلوم 23 32
 
سيوة 25 36
 
بورسعيد 25 32
 
دمياط 24 32
 
العريش 21 34
 
رفح 22 33
 
الإسماعيلية 23 36
 
السويس 24 36
 
رأس سدر 25 38
 
نخل 19 36
 
نويبع 27 36
 
طابا 21 35 
 
كاترين 20 32
 
الطور 26 37
 
شرم الشيخ 28 39
 
الغردقة 29 39
 
مرسى علم 27 36
 
الفيوم 26 37
 
بنى سويف 25 37
 
المنيا 24 38
 
أسيوط 26 38
 
سوهاج 27 39
 
قنا 28 40
 
الأقصر 28 41
 
أسوان 29 42
 
أبوسمبل 28 41
 
الوادي الجديد 28 40
 
شلاتين 29 39
 
أبو رماد 29 38
 
راس حدربة 29 37
 
حلايب 30 36
 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى 
 
مكة المكرمة 31 44
 
المدينة 28 42
 
الرياض 29 42
 
المنامة 34 39
 
أبو ظبي 32 43
 
الدوحة 32 42
 
الكويت 33 46
 
دمشق 18 34
 
بيروت 26 30
 
عمان 17 29
 
القدس 20 28 
 
غزة 25 31
 
بغداد 27 43
 
مسقط 32 37
 
صنعاء 15 28
 
الخرطوم 27 38
 
طرابلس 27 34
 
تونس 25 38
 
الجزائر 22 29
 
الرباط 17 26
 
نواكشوط 23 29
 
 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى 
 
أنقرة 17 32 
 
اسطنبول 22 29
 
إسلام أباد 27 36
 
نيودلهي 27 34
 
جاكرتا 24 33
 
بكين 26 34
 
كوالامبور 24 32
 
طوكيو 27 34
 
أثينا 23 34
 
روما 20 32
 
باريس 15 26
 
مدريد 19 32
 
برلين 15 28
 
لندن 17 26
 
مونتريال 17 31
 
موسكو 20 26
 
نيويورك 19 27
 
واشنطن 19 28
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأرصاد: طقس الغد حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الطقس

اخبار الطقس

حالة الطقس

الطقس اليوم

درجات الحرارة

درجة الحرارة




لا تفوتك
السيسي للسودانيين: "والله لن تروا من مصر إلا كل طيب"

السيسي للسودانيين: "والله لن تروا من مصر إلا كل طيب"

التعليم العالى: قبول أوراق طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية الثلاثاء

التعليم العالى: قبول أوراق طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية الثلاثاء

الحكومة تنفى 8 شائعات أثيرت فى 10 أيام: لا صحة لبيع صندوق مصر السيادى لأصول وممتلكات الدولة.. ولا زيادة جديدة فى أسعار الكهرباء خلال العام المالي الحالي.. والداخلية والتضامن يوضحان حقيقة صورة الـ35 طفلاً

الحكومة تنفى 8 شائعات أثيرت فى 10 أيام: لا صحة لبيع صندوق مصر السيادى لأصول وممتلكات الدولة.. ولا زيادة جديدة فى أسعار الكهرباء خلال العام المالي الحالي.. والداخلية والتضامن يوضحان حقيقة صورة الـ35 طفلاً

خطأ يتسبب فى تعطل Google Cloud وسقوط تطبيقات سناب شات و سبوتيفاى و ديسكورد.. العطل يتزامن مع أزمة جوجل و الاتحاد الأوروبى..والرئيس الأمريكى ترامب يدافع عن محرك البحث العملاق بعد الغرامات

خطأ يتسبب فى تعطل Google Cloud وسقوط تطبيقات سناب شات و سبوتيفاى و ديسكورد.. العطل يتزامن مع أزمة جوجل و الاتحاد الأوروبى..والرئيس الأمريكى ترامب يدافع عن محرك البحث العملاق بعد الغرامات

ساديو مانى يطمئن على إصابة محمد صلاح فى تدريبات ليفربول

ساديو مانى يطمئن على إصابة محمد صلاح فى تدريبات ليفربول

صور.. إريانا جراند تخطف الأنظار بـ"اللوك" الجديد

صور.. إريانا جراند تخطف الأنظار بـ"اللوك" الجديد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة