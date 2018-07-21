نظر محاكمة مهندسين تسببا فى سقوط سيدة وطفلتها داخل حفرة بزهراء المعادى

كتب على عبد الرحمن

تنظر محكمة جنح البساتين اليوم السبت محاكمة مهندسين اثنين بشركة مقاولات خاصة تسببا فى سقوط سيدة وطفلتها داخل حفرة من أعمال الشركة بمنطقة زهراء المعادى.

وكانت قد ألقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة البساتين، القبض على مهندسين بشركة مقاولات خاصة، والمتسببين فى حفرة سقطت بها سيارة ملاكى وأسفرت عن إصابة قائدتها وطفلتها، حيث تبين أن الحفرة تتبع شركة مقاولات خاصة مسئولة عن أعمال الصرف الصحى فى المنطقة، وتم القبض على المهندس المسئول عن القطاع بالكامل والمهندس المسئول عن الحفرة محل الواقعة.

وبعرضهما على محمد أمين، وكيل نيابة البساتين الجزئية بإشراف المستشار تامر عاشور، وجه لهما تهمة التقصير فى عملهما والإهمال الجسيم وإصابة الأم وطفلتها عن طريق الخطأ، وإتلاف سيارة بإهمالهما فى عملهما وإحالتهما لمحكمة الجنح بجلسة اليوم السبت.

وكان أهالى منطقة زهراء المعادى، التابعة لدائرة قسم شرطة البساتين تمكنوا من إنقاذ سيدة وطفلتها سقطت بهم سيارتها الملاكى داخل حفرة عميقة تبين أنها غرفة صرف صحى غير مغطاة ويبلغ عمقها ما يقرب من ٧ أمتار.

تم تحرير بلاغ بالواقعة للنجدة وأخطرت النيابة التى انتقلت لمكان البلاغ وأمرت بردم أعمال الحفر وتوجيه رجال المرور والحماية المدنية بوضع علامات استرشادية على الطريق، وتشكيل لجنة لمعرفة المتسبب فى الحادث.