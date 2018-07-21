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نجل الشهيد مالك مهران: الرئيس السيسي أوصانى باستكمال مسيرة والدى

السبت، 21 يوليه 2018 01:09 م
نجل الشهيد مالك مهران: الرئيس السيسي أوصانى باستكمال مسيرة والدى الملازم أول تحت الاختبار مصطفى نجل الشهيد مالك مهران
كتب محمود عبد الراضى
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قال الملازم أول تحت الاختبار مصطفى نجل الشهيد مالك مهران، إنه سعيد بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء تخرجه اليوم، مضيفًا: "طلب منى مواصلة مسيرة والدى الذى استشهد وهو يدافع عن مبنى محافظة بنى سويف".

 

وأضاف نجل الشهيد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": "سأكون خير خلف لخير سلف واسعى إلى الحفاظ على الوطن وصون مقدراته فإما نعيش بعزة وكرامه أو نموت شهداء" .

وكان الملازم مصطفى مالك مهران، قد وجه رسالة خلال كلمته أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى على هامش حفل تخرجه من كلية الشرطة قائلا: "أنا ابن الشهيد ومشروع شهيد وفخور إن والدتى استشهد وأصيرت على دخول كلية الشرطة علشان أكمل مسيرة والدى اللى أفتخر بيها".

 

وأضاف خريج كلية الشرطة الجديد: "دخلت كلية الشرطة علشان أجيب حق الشهداء وأنا والدى الشهيد علمنى إن الفداء والتضحية أهم شئ بعد الإيمان بالله سبحانه وتعالى".


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