نجل الشهيد مالك مهران: الرئيس السيسي أوصانى باستكمال مسيرة والدى

كتب محمود عبد الراضى

قال الملازم أول تحت الاختبار مصطفى نجل الشهيد مالك مهران، إنه سعيد بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء تخرجه اليوم، مضيفًا: "طلب منى مواصلة مسيرة والدى الذى استشهد وهو يدافع عن مبنى محافظة بنى سويف".

وأضاف نجل الشهيد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": "سأكون خير خلف لخير سلف واسعى إلى الحفاظ على الوطن وصون مقدراته فإما نعيش بعزة وكرامه أو نموت شهداء" .

وكان الملازم مصطفى مالك مهران، قد وجه رسالة خلال كلمته أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى على هامش حفل تخرجه من كلية الشرطة قائلا: "أنا ابن الشهيد ومشروع شهيد وفخور إن والدتى استشهد وأصيرت على دخول كلية الشرطة علشان أكمل مسيرة والدى اللى أفتخر بيها".

وأضاف خريج كلية الشرطة الجديد: "دخلت كلية الشرطة علشان أجيب حق الشهداء وأنا والدى الشهيد علمنى إن الفداء والتضحية أهم شئ بعد الإيمان بالله سبحانه وتعالى".