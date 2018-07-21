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نائب رئيس البرلمان اليمنى: القدس ستظل قضية العرب والاحتلال الإسرائيلى سيزول

السبت، 21 يوليه 2018 12:29 م
نائب رئيس البرلمان اليمنى: القدس ستظل قضية العرب والاحتلال الإسرائيلى سيزول مجلس النواب - أرشيفية
كتبت : نورا فخرى
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دعا محمد على الشدادى، نائب رئيس النواب اليمنى، البرلمانات العربية للتحرك العاجل الفعال لإنقاذ الشعب الفسلطينى، موجهًا الشكر إلى مصر قيادة وشعبًا لدورها فى دعم الشعب الفلسطينى عبر تقديم المساعدات العاجلة لهم وعلاج الجرحى بالمستشفيات المصرية وتسهيل حركة المسافرين عبر معبر رفح، وكذلك الشكر للدول العربية الداعمة للفلسطينيين الصامدين والمرابطين دفاعًا عن حقوقهم.

 

جاء ذلك خلال الجلسة الطارئة لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية التى يستضيفها مجلس النواب ضمن الدورة الاستثنائية للاتحاد البرلمانى العربى.

 

وطالب الشدادى فى كلمته، الأمم المتحدة بحفظ الحقوق الفلسطينية، بالإضافة إلى مطالبته الشعوب العربية بدعم القضية العادلة ومساعدة اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى أرضهم، مشيرًا إلى أنه بالرغم مما تمر به المنطقة ستظل القدس قضية العرب، والاحتلال الإسرائيلى إلى زوال.

 

وقال نائب رئيس النواب اليمنى، إن قرار الولايات المتحدة بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس واعتبارها عاصمة إسرائيل إنما يأتى تأكيدًا للانحياز الأمريكى لإسرائيل، ويعد بمثابة استمرارًا للدعم المادى والسياسى للصهاينة، علاوة عن كونه انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولى واستقرار الشعوب.

 

وأدان الشدادى، المجازر الهمجية التى اقدم عليها الكيان الصهيونى ضد الشعب الفلسطينى الذى خرج فى وقفات سلميه ليؤكد تمسكه بأرضه منددًا بالقرار الأمريكى باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، مشيرًا إلى أن الاستخدام الوحشى للقوه والذى أدى إلى سقوط العشرات من الشهداء والجرحى يأتى فى إطار الظلم والطغيان الصهيونى.


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