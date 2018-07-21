نائب الرئيس اليمنى يلتقى القيادات العسكرية لبحث التطورات الميدانية

إيمان حنا

ناقش نائب الرئيس اليمنى الفريق الركن على محسن صالح المستجدات والتطورات العسكرية والميدانية والجهود المبذولة فى إعادة بناء الجيش وتنظيمه استناداً لتوجيهات الرئيس عبدربه منصور هادى.

جاء ذلك خلال لقائه مع عدد من رؤساء الهيئات ومدراء الدوائر العسكرية بحضور رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن دكتور طاهر العقيلى والمفتش العام للقوات المسلحة اللواء الركن عادل القميرى وقائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء الركن فيصل على.

وأشاد نائب الرئيس بالجهود المبذولة على الصعيد الميدانى والتنظيمي للمؤسسة العسكرية التي تخوض اليوم في كل أرجاء الوطن معركة وطنية لدحر المشروع الإمامي الإيراني بدعم من الأشقاء في التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وحث الأحمر على الصبر والمرابطة ومضاعفة الجهد والعمل على البناء المؤسسي واحترام التسلسل الإداري والاهتمام بالمقاتلين الأبطال وتفقد أحوالهم والاهتمام بأسر الشهداء ومعالجة الجرحى، مؤكداً عزم أبناء الشعب اليمنى والتحالف على دحر الانقلاب واستعادة الدولة اليمنية والاتجاه نحو بناء اليمن الاتحادى المكون من ستة أقاليم.