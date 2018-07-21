نائب الرئيس الأفغانى يعود من المنفى غدًا

(رويترز)

قال مسؤولون إن نائب الرئيس الأفغانى الجنرال عبد الرشيد دستم، الذى غادر البلاد العام الماضى وسط مزاعم بارتكابه انتهاكات جنسية وجرائم تعذيب، سيعود إلى بلاده غدا الأحد لاستئناف مهام منصبه بعد مرور أكثر من عام على وجوده فى المنفى.

وقال هارون شاخنسورى المتحدث باسم الحكومة الأفغانية اليوم السبت إن دستم سيعود غدا على إحدى رحلات الطيران العارض (شارتر) وستنظم له مراسم استقبال رسمي. وأضاف أن الاتهامات بحقه سيتم التعامل معها عبر القضاء بصورة مستقلة.

وقال المتحدث خلال مؤتمر صحفى فى كابول "السلطات القضائية هى المعنية بالشؤون القانونية".

وتأتى عودة دستم بعد احتجاجات شابتها أحداث عنف من جانب مؤيديه فى شمال أفغانستان فى أعقاب اعتقال قائد إحدى الجماعات المسلحة الموالية له. وقال مسؤولون إن المفاوضات بشأن عودة دستم جارية منذ أسابيع.

وأوضح شاخنسورى أن قائد الجماعة المسلحة، ويدعى نظام الدين قيصري، الذى جاء اعتقاله بعد خلاف عنيف مع مسؤولى الأمن فى إقليم فارياب بشمال البلاد، سيظل محتجزا قيد التحقيق معه فيما ستتواصل ملاحقة باقى قادة الجماعة المتهمين.