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موسكو تخاطب 45 دولة للحصول على أرقام دقيقة لأعداد اللاجئين السوريين

السبت، 21 يوليه 2018 04:02 ص
موسكو تخاطب 45 دولة للحصول على أرقام دقيقة لأعداد اللاجئين السوريين سيرجى لافروف وزير الخارجية الروسى
موسكو أ ش أ
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قال مندوب وزارة الخارجية الروسية أندريه بانوف، الجمعة ، إن الخارجية الروسية تبذل كافة الجهود للحصول على أرقام دقيقة للعدد الإجمالى للاجئين السوريين المتواجدين فى مختلف الدول فى أقرب وقت ممكن.

وقال بانوف - فى تصريحات بثتها وكالة أنباء (إنترفاكس) الروسية - "نبذل جهودا للحصول على أرقام دقيقة عن عدد اللاجئين السوريين فى الدول التى يقيمون فيها ، وذلك اعتمادا فى المقام الأول على إحصاءات مكتب مفوض الأمم المتحدة السامى لشئون اللاجئين".

وأوضح أنه تم إرسال الطلبات الضرورية إلى سفارات 45 دولة ، حيث تقول الأمم المتحدة إن اللاجئين السوريين يقيمون هناك ، وأضاف "بناء على الردود الواردة حتى الآن يمكن التوصل إلى نتيجة مفادها أن أرقام المكتب صحيحة بشكل عام وتتطابق بالكامل مع البيانات الواردة من الدول المستقبلة للاجئين فيما يتعلق بالاتحاد الأوروبي".

وأشار الى أن وزارة الخارجية الروسية تستخدم جميع أذرعها الإعلامية لإبلاغ شركائها الرسميين بالنهج الروسى للشروع الفورى فى العودة الآمنة والطوعية للاجئين السوريين والمشردين المؤقتين.

وأضاف أن الممثلين الدبلوماسيين الروس يتعاونون بشكل وثيق مع الحكومة الشرعية للجمهورية العربية السورية بشأن إطلاق عملية العودة بالتنسيق مع الجيش.

وفى منتصف يوليو الجارى ، نشرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين تقريراً مفاده أن أكثر من 68 مليون شخص فى جميع أنحاء العالم أُجبروا على مغادرة منازلهم بسبب النزاعات المسلحة والعنف والاضطهاد فى عام 2017 ، وقدّر التقرير عدد اللاجئين السوريين حول العالم بـ 6.3 مليون نسمة.

 


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