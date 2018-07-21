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منى المذبوح تنهار فى سجن النساء خلال زيارة والدتها

السبت، 21 يوليه 2018 01:54 م
منى المذبوح تنهار فى سجن النساء خلال زيارة والدتها اللبنانية منى مذبوح - أرشيفية
كتب كريم صبحى
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قال عماد كمال حبيب، محامى المتهمة منى مذبوح، إن والدة منى المذبوح وصلت إلى القاهرة وزارات ابنتها داخل سجن النساء.

 

وأضاف لـ"اليوم السابع"، أن منى المذبوح أنهارت فور رؤية والدتها فى السجن أثناء الزيارة، مضيفا أن حالة منى النفسية سيئة، مشيرا إلى أن والدتها تطالب المصريين بمسامحتها لأنها مريضة، وأن والداتها تثق فى القضاء المصرى.

 

يذكر أن محكمة جنح مصر الجديدة قضت بحبس المتهمة منى المذبوح 8 سنوات، بتهمة نشر فيديو مسيء للشعب المصرى على موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك" وتم ترحيلها الى سجن النساء بالقناطر الخيرية لقضاء العقوبة.

 

 


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