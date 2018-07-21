مندوب مصر لدى الأمم المتحدة: مشاركتنا عكست إسهامات مصر فى تنفيذ الأهداف الدولية

كتب: أحمد جمعة

اختتمت الأمم المتحدة أعمال المنتدى السياسى رفيع المستوى الذى عقد خلال الفترة من 16 إلى 19 يوليو بمقر المنظمة بنيويورك، حيث قامت مصر خلاله بتقديم تقريرها الوطنى حول متابعة تنفيذ الأهداف الدولية للتنمية المستدامة التى اعتمدتها الأمم المتحدة عام 2015، لإلقاء الضوء على التقدم المحرز فى تنفيذ تلك الأهداف وفقا للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

وقال مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير محمد إدريس، أن وفد مصر الدائم لدى الأمم المتحدة قام خلال الفترة الماضية بإعداد الترتيبات اللازمة لضمان مشاركة مصرية فعالة فى أعمال المنتدى، حيث شاركت مصر بوفد رفيع المستوى ضم كلاً من الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، فضلاً عن مسئولين من الوزارات الثلاث بالإضافة إلى وزارة الخارجية، وممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدنى والشباب.

وأوضح السفير إدريس، حسب بيان إعلامى أن تقرير المراجعة المصرى حظى بتقدير وترحيب من جانب الدول الأعضاء وممثلى قطاع الأعمال والمجتمع المدنى المشاركين، وأضاف أن وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى قامت بعرض التقرير الذى تضمن عرضاً لجهود الدولة المصرية، سواء الحكومية، أو جهود المجتمع المدني، أو القطاع الخاص فى دعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة فى مصر، مع التركيز على الأهداف الخاصة بالمياه، والطاقة المستدامة، والمدن والمستوطنات البشرية، وأنماط الإنتاج والاستهلاك المستدامة، وحماية النظم البيئية وضمان النفاذ لوسائل التنفيذ.

وأكد المندوب الدائم المصرى أن المشاركة المصرية الفاعلة فى أعمال المنتدى جاءت باعتباره المحفل الدولى الرئيسى لتناول قضايا التنمية المستدامة، وذلك بهدف دفع جهود التنمية فى مصر وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وعلى ضوء رئاسة مصر الحالية لمجموعة الـ77 والصين.

وذكر السفير إدريس، أن الوفد الوزارى المصرى عقد على هامش أعمال المنتدى عدة مقابلات مع كبار مسئولى الأمم المتحدة والمنظمات والمؤسسات الاقتصادية الدولية والإقليمية، فضلاً عن العديد من اللقاءات الثنائية مع رؤساء الوفود الأخرى المشاركة فى المنتدى السياسى رفيع المستوى، على رأسهم نائبة سكرتير عام الأمم المتحدة، والمدير التنفيذى لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، فضلاً عن عقد أول لقاء من نوعه ضم الوفد الوزارى المصرى مع رؤساء اللجان الاقتصادية الإقليمية للأمم المتحدة فى أفريقيا، وغرب آسيا، وأمريكا اللاتينية، وآسيا والمحيط الهادي، تناول التحديات التى تواجه جهود تنفيذ أهداف التنمية المستدامة فى الدول النامية، وسبل التغلب عليها من خلال التعاون بين دول الجنوب.

وأكد السفير محمد إدريس، أن المشاركة المصرية الناجحة فى أعمال المنتدى السياسى رفيع المستوى عكست إسهامات الدولة المصرية بوزاراتها ومؤسساتها المختلفة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى والشباب فى تنفيذ الأهداف الدولية للتنمية المستدامة، مشيراً إلى أن المشاركة المصرية فى أعمال المنتدى تواكبت مع رئاسة مصر خلال العام الجارى لمجموعة الـ77 والصين، التى تعد أكبر وأهم مجموعة تفاوضية للدول النامية داخل الأمم المتحدة. كما أضاف أن وفد مصر الدائم لدى الأمم المتحدة يقود مسئولية التنسيق والتمثيل والتفاوض نيابة عن 134 دولة نامية فى مختلف القضايا التنموية والاقتصادية المطروحة على أجندة الأمم المتحدة، مما يعزز ثقة المجتمع الدولى فى مصر وخبراتها المتراكمة فى قضايا التنمية المستدامة ودبلوماسية التنمية.