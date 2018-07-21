مقتل 11 عنصرا من الحرس الثورى فى اشتباك مع مجموعة مسلحة غرب إيران

كتبت إسراء أحمد فؤاد

أعلنت إيران مقتل 11 من عناصر الحرس الثورى فى اشتباك مع مجموعة مسلحة جنوب غرب البلاد، وبحسب حاكم مدينة مريوان غرب ايران محمد شفيعي عن مقتل 11 عنصرا عناصر الباسيج و الحرس الثورى، فى اشتباك مع مجموعة مسلحة بمنطقة مريوان الحدودية مع كردستان العراق.

وبحسب وكالة فارس الإيرانية قال شفيعي، أن الاشتباك أسفر أيضا عن اصابة 8 آخرين.

وبحسب الوكالة شنت مجموعة مسلحة معارضة لإيران اعتداءا على مقر للباسيج في قرية "دري روي" ما أسفر عن مقتل وجرح 19 عنصرا من الباسيج والحرس الثوري.