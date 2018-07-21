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مقتل 11 عنصرا من الحرس الثورى فى اشتباك مع مجموعة مسلحة غرب إيران

السبت، 21 يوليه 2018 11:49 ص
مقتل 11 عنصرا من الحرس الثورى فى اشتباك مع مجموعة مسلحة غرب إيران الحرس الثورى الايرانى - ارشيفية
كتبت إسراء أحمد فؤاد
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أعلنت إيران مقتل 11 من عناصر الحرس الثورى فى اشتباك مع مجموعة مسلحة جنوب غرب البلاد، وبحسب حاكم مدينة مريوان غرب ايران محمد شفيعي عن مقتل 11 عنصرا عناصر الباسيج و الحرس الثورى، فى اشتباك مع مجموعة مسلحة بمنطقة مريوان الحدودية مع كردستان العراق.
 
وبحسب وكالة فارس الإيرانية قال شفيعي، أن الاشتباك أسفر أيضا عن اصابة 8 آخرين.
 
وبحسب الوكالة شنت مجموعة مسلحة معارضة لإيران اعتداءا على مقر للباسيج في قرية "دري روي" ما أسفر عن مقتل وجرح 19 عنصرا من الباسيج والحرس الثوري.

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