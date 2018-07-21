مقتل وإصابة 11 مسلحا من داعش وطالبان خلال عمليات عسكرية بأفغانستان

أعلنت السلطات الأفغانية، مقتل 6 مسلحين على الأقل من عناصر حركة طالبان وتنظيم داعش، وإصابة 5 آخرين خلال عمليات عسكرية للقوات الأفغانية فى إقليم نانجرهار بشرق أفغانستان.
وأصدر المكتب الإعلامى لحكومة الإقليم بيانا - نقلته وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية - أوضح خلاله أن 3 مسلحين قتلوا خلال غارات جوية فى مناطق حسكا مينا ومولكي، فيما قُتل 3 آخرون خلال عمليات نفذتها القوات الأفغانية فى مناطق مختلفة.
ووفقا للمكتب الإعلامي، أصيب 5 مسلحين خلال العمليات العسكرية.
كما قُتل وأصيب ما لا يقل عن سبعة مسلحين تابعين لجماعة "تحريك طالبان باكستان" أثناء عمليات للقوات المسلحة الأفغانية فى إقليم كونار بشرق أفغانستان.
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