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مقتل وإصابة 11 مسلحا من داعش وطالبان خلال عمليات عسكرية بأفغانستان

السبت، 21 يوليه 2018 09:01 ص
مقتل وإصابة 11 مسلحا من داعش وطالبان خلال عمليات عسكرية بأفغانستان القوات الأفغانية- أرشيفية
أ ش أ
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أعلنت السلطات الأفغانية، مقتل 6 مسلحين على الأقل من عناصر حركة طالبان وتنظيم داعش، وإصابة 5 آخرين خلال عمليات عسكرية للقوات الأفغانية فى إقليم نانجرهار بشرق أفغانستان.

 

وأصدر المكتب الإعلامى لحكومة الإقليم بيانا - نقلته وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية - أوضح خلاله أن 3 مسلحين قتلوا خلال غارات جوية فى مناطق حسكا مينا ومولكي، فيما قُتل 3 آخرون خلال عمليات نفذتها القوات الأفغانية فى مناطق مختلفة
ووفقا للمكتب الإعلامي، أصيب 5 مسلحين خلال العمليات العسكرية.

كما قُتل وأصيب ما لا يقل عن سبعة مسلحين تابعين لجماعة "تحريك طالبان باكستان" أثناء عمليات للقوات المسلحة الأفغانية فى إقليم كونار بشرق أفغانستان.


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