مقتل شرطيَين روسيين فى هجوم مسلح فى داغستان

أ ف ب

قتل شرطيان روسيان بعد أن فتح مسلحون مجهولون النيران عليهما فى داجستان فى أخر هجوم يستهدف السلطات المحلية فى الدولة الصغيرة الواقعة فى منطقة القوقاز المضطربة، بحسب ما أعلنت الشرطة السبت.

وفتح مسلحون على متن سيارة لادا روسية الصنع النيران على سيارة تنقل ثلاثة شرطيين مروا خارج كيزيليرت فى داجستان مساء الجمعة قبل أن يلوذوا بالفرار، حسب ما أفاد متحدث باسم الشرطة وكالة فرانس برس.

وأكد الناطق مقتل شرطيين وأن الثالث لم يصب في الهجوم. وأشار إلى أنه لم يعرف على الفور الجهة المسؤولة عن الهجوم، مشيرا إلى بدء عملية لتعقب الجناة.