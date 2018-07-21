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السبت، 21 يوليه 2018 10:33 ص
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مصرع طالب غرقا فى ترعة النوبارية أمام قرية نجيب محفوظ بالبحيرة

السبت، 21 يوليه 2018 10:08 ص
مصرع طالب غرقا فى ترعة النوبارية أمام قرية نجيب محفوظ بالبحيرة غريق - أرشيفية
البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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لقى طالب مصرعه غرقا بترعة النوبارية أمام قرية نجيب محفوظ التابعة لمركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة حوش عيسى بغرق شخص بترعة النوبارية أمام قرية نجيب محفوظ بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين قيام الأهالى بانتشال جثة "خالد.هـ.ا" 14 سنة طالب مقيم عزبة الفقى بدائرة المركز وبمناظرته تبين عدم وجود إصابات ظاهرية.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى حوش عيسى العام، وبتوقيع الكشف الطبى عليها بمعرفة مفتش الصحة أفاد بتقريره عدم وجود إصابات ظاهرية وسبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية، وبسؤال والد المتوفى قرر أنه أثناء قيام نجله المتوفى بالاغتسال على حافة الترعة المشار إليها انزلقت قدمه وسقط بها وجرفه التيار وغرق ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك، وتحرر المحضر اللازم.

 


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