مصرع سائق وإصابة 19 شخصا فى حادث تصادم بالمنوفية

المنوفية_ محمد فتحى

لقى سائق مصرعه وأصيب 19 شخصا أخرون فى حادث تصادم سيارتين بالطريق الإقليمى الجديد ، وتم نقلهم إلى مستشفى الباجور العام، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية ، إخطارا من مركز شرطة الباجور بحادث تصادم ومتوفى ومصابين بالإنتقال والفحص تبين أن طرفى الحادث سيارة ملاكى قيادة " خ ت ن " مؤهل عالى ومقيم دائرة قسم منوف .. طرف ثانى سيارة أجرة قيادة " ا س ط " سائق ومقيم دائرة مركز منوف، ووقع الحادث نتيجة اصطدام السيارتين بالمواجهه ،ونجم عن الحادث وفاة قائد السيارة الأولى واصابة 19 شخص ، تم نقلهم الى مستشفى الباجور العام وبسؤال قائد السيارة الثانية والمصابين أفادا بمضمون ما جاء بالفحص ، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم .