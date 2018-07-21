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السبت، 21 يوليه 2018 10:35 م
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مصرع سائق وإصابة 19 شخصا فى حادث تصادم بالمنوفية

السبت، 21 يوليه 2018 08:31 م
مصرع سائق وإصابة 19 شخصا فى حادث تصادم بالمنوفية حادث تصادم -ارشيفية
المنوفية_ محمد فتحى
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لقى سائق مصرعه وأصيب 19 شخصا أخرون فى حادث تصادم سيارتين بالطريق الإقليمى الجديد ، وتم نقلهم إلى مستشفى الباجور العام، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
 
تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية ، إخطارا من مركز شرطة الباجور بحادث تصادم ومتوفى ومصابين بالإنتقال والفحص تبين أن طرفى الحادث سيارة ملاكى قيادة " خ ت ن " مؤهل عالى ومقيم دائرة قسم منوف .. طرف ثانى سيارة أجرة قيادة " ا  س ط " سائق ومقيم دائرة مركز منوف، ووقع الحادث نتيجة اصطدام السيارتين بالمواجهه ،ونجم عن الحادث وفاة قائد السيارة الأولى واصابة  19 شخص ، تم نقلهم الى مستشفى الباجور العام وبسؤال قائد السيارة الثانية والمصابين أفادا بمضمون ما جاء بالفحص ، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم .
 

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