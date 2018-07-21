مصادر سورية: دفعة جديدة من مهجرى القنيطرة تغادر إلى إدلب

دمشق أ ش أ

أعلنت مصادر محلية سورية، الجمعة، عن أن دفعة جديدة من مهجرى القنيطرة جنوبى سوريا، توجهت نحو إدلب شمالى سوريا.

وقالت المصادر، وفقا لقناة (سكاى نيوز)، إن الدفعة توجهت إلى إدلب تطبيقا للاتفاق الذى أعلن منذ يومين والذى يقضى بتهجير رافضى التسوية مع النظام من مدنيين ومقاتلين وعائلاتهم، باتجاه إدلب، وتسوية أوضاع من يقبل بحكم النظام فى القنيطرة.

وأشارت المصادر إلى أنه طبقا للاتفاق، بدأت فصائل تابعة للمعارضة السورية بتسليم سلاحها وإخلاء مواقعها قرب مرتفعات الجولان، مما يمهد الطريق أمام قوات النظام السورى لإعادة تمركزها على طول الحدود مع إسرائيل للمرة الأولى مرة منذ عام 2011 .

كانت قوات النظام بدأت منذ أيام، هجوما على مواقع سيطرة الفصائل المعارضة فى محافظة القنيطرة، بعدما استعادت أكثر من 90 فى المئة من محافظة درعا.