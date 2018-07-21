video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 21 يوليه 2018 03:05 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مصادر سورية: دفعة جديدة من مهجرى القنيطرة تغادر إلى إدلب

السبت، 21 يوليه 2018 01:04 ص
مصادر سورية: دفعة جديدة من مهجرى القنيطرة تغادر إلى إدلب عمليات الاجلاء من قرى بسوريا
دمشق أ ش أ
إضافة تعليق

أعلنت مصادر محلية سورية، الجمعة، عن أن دفعة جديدة من مهجرى القنيطرة جنوبى سوريا، توجهت نحو إدلب شمالى سوريا.

وقالت المصادر، وفقا لقناة (سكاى نيوز)، إن الدفعة توجهت إلى إدلب تطبيقا للاتفاق الذى أعلن منذ يومين والذى يقضى بتهجير رافضى التسوية مع النظام من مدنيين ومقاتلين وعائلاتهم، باتجاه إدلب، وتسوية أوضاع من يقبل بحكم النظام فى القنيطرة.

وأشارت المصادر إلى أنه طبقا للاتفاق، بدأت فصائل تابعة للمعارضة السورية بتسليم سلاحها وإخلاء مواقعها قرب مرتفعات الجولان، مما يمهد الطريق أمام قوات النظام السورى لإعادة تمركزها على طول الحدود مع إسرائيل للمرة الأولى مرة منذ عام 2011 .

كانت قوات النظام بدأت منذ أيام، هجوما على مواقع سيطرة الفصائل المعارضة فى محافظة القنيطرة، بعدما استعادت أكثر من 90 فى المئة من محافظة درعا.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تواصل عملية نقل أهالى كفريا والفوعة المحاصرتين بريف إدلب.. الحافلات تتولى نقل المدنيين لحلب.. الهلال الأحمر السورى ينقل 13 حالة إنسانية للمستشفيات.. ودمشق تشكل فرق استقبال لرعاية المرضى وتوفير الخدمات الجراحية

اتفاق فى القنيطرة يقضى مغادرة المقاتلين لإدلب أو قبول حكم الدولة

مصادر سورية

سوريا

أخبار سوريا

مهجرى القنيطرة

إدلب




لا تفوتك
شيرى عادل فى أول تغريدة بعد زواجها من معز مسعود:صلوا على من كان لا يجرح أحداً

شيرى عادل فى أول تغريدة بعد زواجها من معز مسعود:صلوا على من كان لا يجرح أحداً

جماهير ريال مدريد تهاجم كريستيانو رونالدو بعد الرحيل إلى يوفنتوس

جماهير ريال مدريد تهاجم كريستيانو رونالدو بعد الرحيل إلى يوفنتوس

صور.. نقل تابوت الإسكندرية الأثرى إلى مقابر مصطفى كامل

صور.. نقل تابوت الإسكندرية الأثرى إلى مقابر مصطفى كامل

صور.. وزير التموين: ربط المكاتب والمديريات إلكترونيا لإضافة المواليد

صور.. وزير التموين: ربط المكاتب والمديريات إلكترونيا لإضافة المواليد

التعليم العالى: قبول أوراق طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية الثلاثاء

التعليم العالى: قبول أوراق طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية الثلاثاء

السيسي للسودانيين: "والله لن تروا من مصر إلا كل طيب"

السيسي للسودانيين: "والله لن تروا من مصر إلا كل طيب"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة